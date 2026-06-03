نائب رئیس مجلس شورای اسلامی:
آموزش های مهارتی ضروتی اجتناب ناپذیر ومثل اکسیژن برای کشور است
هر مجموعهای مسئولیت آموزش و ارتقای مهارت نیروی انسانی خود را برعهده بگیرد
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با بیان اینکه آموزشهای مهارتی یک ضرورت اجتنابناپذیر ومثل اکسیژن برای کشور است گفت: آموزشهایی که خروجی آن نیروی کارآمد و اشتغالپذیر باشد، ضرورتی انکارناپذیر به شمار میرود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از همدان حمیدرضا حاجیبابایی امروز در یادواره شهدای عملیات رمضان و شهدای عرصه مهارت که در ادارهکل آموزش فنی و حرفهای ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات رمضان و شهدای عرصه مهارت، از شهیدان عباسی، سرمدی وجواد ضرونی دیگر شهدای والامقام این عملیات یاد کرد .
وی گفت: شهدای بزرگی همچون سپهبد شهید شادمانی و سردار شهید همدانی از افتخارات این استان هستند و نام و یاد آنان همواره در تاریخ این سرزمین ماندگار خواهد بود
وی با بیان اینکه رشد اقتصادی کشور بدون توسعه مهارتآموزی و ارتقای بهرهوری امکانپذیر نیست تاکید کرد: از این رو همه وزارتخانهها، دستگاهها و نهادهای اجرایی باید آموزشهای مهارتی را در اولویت قرار دهند و هر مجموعهای مسئولیت آموزش و ارتقای مهارت نیروی انسانی خود را برعهده بگیرد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به سابقه ایجاد مرکز آموزش فنی و حرفهای همدان افزود: این مجموعه که بیش از پنج دهه از فعالیت آن میگذرد، نیازمند بازسازی و توسعه اساسی است.
مرکز فنی و حرفهای همدان باید به پردیس ملی آموزشهای فنی تبدیل شود
وی گفت: باید با نگاهی آیندهنگر، این مرکز به پردیس ملی آموزشهای فنی و حرفهای تبدیل شود تا کارآموزان و مهارتآموزان از سراسر کشور و حتی منطقه بتوانند از ظرفیتهای آن بهرهمند شوند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با تأکید بر نقش مردم در اقتدار کشور گفت: مردم ایران همواره در کنار نظام، انقلاب و کشور خود ایستادهاند و ثابت کردهاند که در مسیر حفظ عزت و پیشرفت ایران از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.
وی با بیان اینکه امروز جنگ اصلی، جنگ ارادههاست و ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها تسلیم نخواهد شد تصریح کرد: همه تلاشها باید در مسیر ساختن آیندهای بهتر برای نسلهای آینده به کار گرفته شود و با رفع مشکلات اقتصادی و بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی، زمینه تحقق خواستههای مردم و ساختن ایرانی آباد، پیشرفته و سربلند بیش از پیش فراهم شود.
حاجیبابایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی ایران در عرصههای منطقهای و بینالمللی اظهار کرد: ملت ایران در طول سالهای گذشته نشان داده که در دفاع از استقلال، عزت و منافع ملی خود استوار و مقاوم خواهد ماند.