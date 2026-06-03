حضرتی:
روابط عمومی باید مردم را به فهم مشترک با سازمان برساند
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، ایجاد فهم مشترک مردم با سازمان را وظیفه مهم روابط عمومی در عصر ارتباطات امروز دانست.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، الیاس حضرتی در همایش روایت خدمت با حضور مسوولان روابط عمومی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی آذربایجان شرقی، اظهار کرد: زمانی میگفتند که وظایف و رسالت روابط عمومی در حد صدور اطلاعیه است؛ سپس در اوایل دهه ۲۰ میلادی، صاحبان کرسی روابط عمومی دنیا قدمی جلو گذاشتند و وظیفه اقناع گری مخاطبان و مشتریان را نیز برای این شغل تعریف کردند.
وی افزود: در سالهای اخیر نیز مشخص شده که دیگر یک طرفه صحبت کردن کافی نیست و ماموریت مهم روابط عمومی را ایجاد فهم و منافع مشترک با تمام ذی نفعان میدانند. دخیل کردن مخاطبان و مشتریان در سود شرکت، کارخانه و مسائل یک سازمان و وزارتخانه باعث میشود تا با رسیدن به یک فهم مشترک، وظایف اطلاع رسانی و اقناع گری نیز انجام بگیرد.
وی ادامه داد: مثلا در بحث تغییر قیمت بنزین، راننده وانت، آمبولانس، موتور، خودروهای اینترنتی، جایگاه دار، شرکت نفت، حمل و نقل کارخانهها و تمامی خانوادهها، ذی نفع هستند که باید با هر کسی با زبان، فهم و ادبیات خودش سخن بگوییم تا همه با صحبت کردن و گفتگوی زیاد به یک فهم و ادبیات مشترک برسیم و با هم به سمت حل مسئله برویم.
حضرتی تاکید کرد: شفافیت و صداقت در مسیر رسیدن به فهم مشترک و رسالت روابط عمومی، اصل و پایه اساسی است، زیرا نهایت هدف روابط عمومی، اعتمادسازی و افزایش سرمایه اجتماعی و ماموریت فعالان این حوزه، ایجاد اعتماد مردم و مشتری به سازمان و اعتماد سازمان به سلایق و ذائقه مردم است.
وی افزود: رسیدن به اعتماد و ایجاد گفتگو با تمام ذی نفعان و رسیدن به فهم مشترک نیازمند تولید محتوای جذاب و متناسب با شرایط زمان و مکان آن نیز است تا قابل عرضه نسبت به فضایی باشد که مخاطب در آن قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: فعالان عرصه روابط عمومی باید در تمامی فضاها و شبکههای مجازی حضور داشته و به استفاده از ابزارهای آنها مسلط شوند تا بتوانند محتواهای سازمان خود را برای مخاطبان منتشر و بازخوردهای آن را دریافت کنند. روابط عمومی باید ارتباط دائمی روزانه با فعالان فضای مجازی، روزنامه نگاران و صاحبان سخن داشته باشد و این ارتباط مستمر با تمام جریانها و رگهها میتواند او را به نتیجه اصلی برساند.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت بر لزوم اجرای برنامه آموزش ذات روابط عمومی و اهمیت رسانه و روایتگری در این عرصه با مدیران تاکید کرد و گفت: اگر مدیران، شناخت درستی از بحث فهم، روایت سازی و قصه پروری نداشته باشند، روابط عمومی همچنان بر در آهنی میزند.
وی افزود: فعالان روابط عمومی و ارتباطات کشورمان در جنگ رمضان، قوی تر از همیشه در صحنه بودند و حتی روزنامههای مطرح دنیا نیز اذعان کردند که غربیها صاحب ابزارهای فضای مجازی هستند ولی ایرانیها دست برتر را در این فضاها داشتند.
وی ادامه داد: حال در زمان روایت مذاکره، سازندگی، بازسازی و زندگی مردم در روزهای آینده قرار داریم و فعالان روابط عمومی بیش از گذشته باید دست به دست هم دهند تا کشورمان این روزها را سپری کند که در این راستا نیز شبکه سراسری روابط عمومیهای بدنه دولت مثل اعضای به هم پیوسته، این رسالت سنگین را برعهده دارند و در دفاع از کشور و دولت به وظایف خود به خوبی عمل میکنند.
ضرورت افزودن پیوستهای افکار عمومی به تصویب قوانین
بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی نیز با تاکید بر ضرورت شایسته سالاری و تخصص گرایی در انتخاب مدیران روابط عمومی، گفت: بسیاری از قوانین در مرحله تصویب از پیوستهای افکار عمومی بی نصیب میمانند و هیچ رفتارسنجی و افکارسنحی قبل از قانون گذاری انجام نمیگیرد و در نتیجه در اجرای آن قانون به مشکل برمیخوریم.
وی افزود: امیدواریم مدیران دستگاههای اجرایی نیز به چنین درکی برسند و به افکار عمومی حساس باشند. یک سیاستمدار و دولتمرد باید هر روز، خود را در ترازوی افکار عمومی بسنجد. راه اندازی مرکز افکارسنجی و پژوهشی، ایده جالبی است که آن را پیگیری میکنیم.
وی ادامه داد: مدیران اجرایی بدون هیچ هزینه و فایدهای، پروژهها را طراحی میکنند و به خاطر همین است که اکنون با پروژههای ناتمام بسیاری مواجه هستیم و از نظر طول زمانی، عمر برخی از پروژهها از سن پیمانکاران پروژه بیشتر است.
سرمست اظهار کرد: روابط عمومیها، روابط عمومی سازمان هستند ولی الان این پست به روابط خصوصی تبدیل شده است. روابط عمومی دستگاههای اجرایی نباید از دولت و دستگاهها نقد کنند ولی باید نقدها را به درستی به مدیران انتقال دهند.
وی، توجه به ظاهر را یکی از بایدهای مدیران روابط عمومی سازمانها دانست و گفت: از لبخند تا آراستگی ظاهری، فن بیان، مهارتهای ارتباطی چون شنیدن فعال، بازخورد و گفتگو برای روابط عمومی اهمیت دارد چرا که پیشقراول یک اداره و سازمان در ارتباط با بیرون هستند و باید با روی باز از مردم و مخاطبان استقبال کنند.
وی افزود: گاه بخشی از مهارتها، ژنتیکی و انتسابی و بخشی دیگر قابل آموزش دادن هستند. روابط عمومی یک علم و قابل انتقال از نسلی به نسل دیگر است.
استاندار آذربایجان شرقی پیشنهاد راه اندازی نظام صنفی و تشکلی برای فعالان روابط عمومی استان را در راستای همبستگی و اشتراک گذاری اطلاعات داد و افزود: برگزاری چنین همایشهایی میتواند گام مثبتی برای این موضوع باشد. یکی از ویژگیهای ممتاز و متفاوت این همایش نیز حضور روابط عمومیهای بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: بخش خصوصی در ارتباط با بحث هزینه و فایده پروژهها، حتما عاقلانه تر عمل میکند و تصمیمات به روز میگیرد. در بحث تبادل بین بخشهای خصوصی و دولتی نیز من هر بار گفتهام که طرف بخش خصوصی هستم و در این استان به ویژه که ۹۴ درصد اقتصاد آن در دست بخش خصوصی است، روابط عمومی شرکتها و واحدهای تولیدی میتوانند جایگاه به خصوصی داشته باشند.
وی با اشاره به ورود هوش مصنوعی به کارهای روابط عمومی نیز تاکید کرد: روابط عمومی قبل از مسلط و مسلح شدن به استفاده از انواع ابزارها، نرم افزارها و هوش مصنوعی باید انواع هوشهای ارتباطی، فرهنگی و اجتماعی را سرلوحه خود قرار دهد. در جنگ رمضان بیشتر فهمیدیم که هر دستگاهی به روابط عمومی و رسانه کم توجه باشد، چوبش را سخت خواهد خورد.
روابط عمومی، خود دولت و عنصر پاسخ به انتقادات است
اصغر زارع کهنویی، مدیرکل روابط عمومی استاندار آذربایجان شرقی نیز اظهار کرد: امروز، روز ارزشمندی برای جامعه روابط عمومی استان بوده و برای اولین بار رئیس شورای اطلاع رسانی دولت به استان آمده است.
وی افزود: مهمترین سرواژه این روزهای همه دنیا، جنگ روایتها است. در جنگ رمضان، همکاران رسانهای و روابط عمومی استان کم نگذاشتند و تمام قد در صحنه بودند و داستان مقاومت و دفاع از ایران، نظام، خاک و مردم را به زیبایی روایت کردند که یکی از ماندگارترین روایتهای این استان، روایت «حلما دختر ایران» بود.
وی ادامه داد: حضور رئیس شورای اطلاع رسانی دولت در تبریز، نماد تحرک ویژه برای اطلاع رسانی و حضور قدرتمند در روایتها است و این شهر در این حوزه نیز در خط مقدم است. در این جنگ با تمام وجود و ملالتها ایستادیم و در کنار مدیران و دولت حضور داشتیم و این صحنه را روایت کردیم.
زارع کهنمویی گفت: همه ملت ایران حق انتقاد دارند و تکلیف رسانهها، انتقاد است اما روابط عمومی حق انتقاد ندارد، زیرا خود دولت و عنصر پاسخ به انتقادات است. همه کسانی که در حوزه دولت، مسئولیت روابط عمومی دارند باید از دولت دفاع کنند و به هر دلیل اگر نمیتوانند این کار را انجام دهند باید در بخشهای دیگر سازمان به کار گماشته شوند.
وی افزود: ما به خاطر مردم از دولت دفاع میکنیم چرا که این دولت را مردم انتخاب کرده است. دولت دکتر پزشکیان، دولت عقلانیت و وفاق و برای توسعه و صلح ایران آمده است و ما وظیفه حمایت از آن را داریم. هیچ مرز تعیین کنندهای بین ایران و آینده بچهها با جمهوری اسلامی وجود ندارد و ما از دولت به خاطر آینده بچههایمان دفاع میکنیم.
وی از تشکیل گروه مقابله روابط عمومیها با دشمن، کارگاه مقابله با اخبار جعلی، کمیته خبرنگاران بحران و سیستم یکپارچه اطلاع رسانی در تعامل با همه شوراها و نهادهای اثرگذار و مدیریتی استان در روزهای جنگ خبر داد و تاکید کرد: ژورنالیسم دفاع را در این روزها راه انداختیم.
مدیرکل روابط عمومی استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به تشکیل شورای جدید هماهنگی روابط عمومیهای استان، از حضرتی درخواست کرد: میخواهیم ما را بی رحمانه ارزیابی کنید و ضمن حمایت و توجه، نمایندگانی خارج از پایتخت را در شوراهای اطلاع رسانی دولت بپذیرید. ما مرکز کشور نیستیم اما در جغرافیای معنوی ایران، این شهر قلب ایران است.