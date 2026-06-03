به گزارش ایلنا، علی‌اصغر شال‌بافیان روز چهارشنبه سیزدهم خرداد ماه در حاشیه دیدار با استاندار لرستان اظهار داشت: ۳ هزار و ۱۷ پروژه سرمایه‌گذاری گردشگری در کشور با حجم سرمایه‌گذاری ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در دست اقدام است.

وی افزود: بر اساس گزارش شورای‌عالی اشتغال، حوزه گردشگری سومین حوزه اشتغال‌زای کشور محسوب می‌شود. طبق برنامه هفتم پیشرفت، موظف به ایجاد ۵۰۰ هزار شغل جدید در حوزه صنایع‌دستی هستیم.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: با حمایت دولت، برای نخستین‌بار تسهیلات ویژه قرض‌الحسنه برای هنرمندان صنایع‌دستی و فعالان گردشگری در نظر گرفته شده که تاکنون بیش از ۳۰ هزار طرح در سراسر کشور ثبت‌نام کرده‌اند و حدود ۲۰ هزار طرح موفق به دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی شده‌اند.

شال‌بافیان با اشاره به وضعیت استان لرستان تصریح کرد: در این استان بیش از یک هزار طرح تاکنون از محل منابع وزارتخانه، تسهیلات اشتغال‌زایی دریافت کرده‌اند. از مهم‌ترین مشوق‌های سرمایه‌گذاری در حوزه تأسیسات گردشگری بر اساس برنامه هفتم، ترکیبی است که جذابیت ورود به پروژه‌های هتلی را به طور قابل‌توجهی افزایش داده؛ به این صورت که تا ۴۰ درصد از زیربنای اعیان پروژه می‌تواند با فروش و پیش‌فروش به کاربری‌های اداری، تجاری و مسکونی اختصاص یابد.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری گردشگری وزارت میراث فرهنگی ادامه داد: تجهیزات ویژه گردشگری، خودروهای مرتبط و ملزومات تأسیسات گردشگری که امکان تأمین داخلی ندارند، با حقوق گمرکی و سود بازرگانی صفر قابل واردات هستند. همچنین با مصوبه دولت، عوارض تغییر کاربری زمین‌های غیرقابل کشت کشاورزی به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی، برای کاربری گردشگری به‌طور کامل معاف شده و سرمایه‌گذاران دیگر هزینه‌ای بابت تغییر کاربری پرداخت نمی‌کنند که این امر به‌طور محسوسی هزینه‌ها را کاهش داده است.

وی با بیان اینکه استان لرستان با بیش از ۸۶ پروژه فعال گردشگری و حجم سرمایه‌گذاری ۱۲ هزار میلیاردتومانی، استانی کاملاً فعال در این حوزه است، خاطرنشان کرد: در بازدید امروزوفردا از این پروژه‌ها، نحوه تأمین مالی و حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری استان تصمیم‌گیری خواهد شد.

شال‌بافیان درباره اقدامات انجام‌شده برای جذب سرمایه‌گذار در لرستان گفت: یکی از ابتکارات مهم، تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری با مجوزهای «بی‌نام» است به‌گونه‌ای که تمام مراحل اخذ مجوز برای سرمایه‌گذار انجام شده باشد و او درگیر بروکراسی اداری نشود. سیاست وزارتخانه افزایش حداکثری مجوزهای بی‌نام در استان‌هاست و به‌زودی صدور مجوز الکترونیک از درگاه ملی مجوزها فراهم می‌شود که فرایندهای زمان‌بر گذشته را بسیار تسهیل خواهد کرد.

وی با اشاره به حمایت ویژه از لرستان گفت: سال گذشته ۱۵۰ میلیارد تومان از محل منابع ملی اشتغال (۴ درصد) در اختیار استان لرستان قرار گرفت. امسال نیز باتوجه‌به افزایش منابع وزارتخانه، مجدداً از محل منابع ملی برای حمایت از هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی و گردشگری استان اقدام خواهیم کرد.

انتهای پیام/