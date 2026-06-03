دستگیری سارقان غیربومی ارزهای خارجی در ماسال
مأموران پلیس آگاهی ماسال سارقان غیربومی ارزهای خارجی به مبلغ حدود ۱۵ میلیارد ریال را دستگیر کردند.
به گزارش ایلنا، مرکز اطلاعرسانی پلیس گیلان اعلام کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت از سه تبعه خارجی در شهرستان ماسال، رسیدگی به موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
با انجام تحقیقات تخصصی و اقدامات پلیسی، مخفیگاه متهمان در استان البرز شناسایی شد و مأموران در عملیاتی غافلگیرانه، دو متهم ۳۳ و ۳۴ ساله را دستگیر کردند.
از مخفیگاه متهمان، اموال سرقتی شامل هزار دلار، ۴۲۶ هزار و ۵۰۰ دینار، ۴۰۰ لیر و همچنین یک دستگاه تلفن همراه آیفون به ارزش ۱۵ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.
متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند و پیگیریها برای دستگیری دو همدست دیگر آنان ادامه دارد.