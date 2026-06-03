به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس گیلان اعلام کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت از سه تبعه خارجی در شهرستان ماسال، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

با انجام تحقیقات تخصصی و اقدامات پلیسی، مخفیگاه متهمان در استان البرز شناسایی شد و مأموران در عملیاتی غافلگیرانه، دو متهم ۳۳ و ۳۴ ساله را دستگیر کردند.

از مخفیگاه متهمان، اموال سرقتی شامل هزار دلار، ۴۲۶ هزار و ۵۰۰ دینار، ۴۰۰ لیر و همچنین یک دستگاه تلفن همراه آیفون به ارزش ۱۵ میلیارد ریال کشف و ضبط شد.

متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند و پیگیری‌ها برای دستگیری دو همدست دیگر آنان ادامه دارد.

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