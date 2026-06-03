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تا ظهر امروز:

دریای خزر در گیلان مواج است

دریای خزر در گیلان مواج است
کد خبر : 1793861
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اداره کل هواشناسی گیلان با صدور هشدار سطح زرد دریایی اعلام کرد: دریای خزر تا ظهر امروز چهارشنبه برای فعالیت‌های دریایی و شنا نامناسب است.

به گزارش ایلنا از رشت، مدیر کل هواشناسی گیلان اعلام کرد: دریای خزر امروز با ارتفاع موج یک و نیم متر برای فعالیت‌های دریایی نامناسب است.

محمد دادرس با اشاره به صدور هشدار سطح زرد دریایی گفت: تا ظهر امروز دریای خزر مواج است و فعالیت‌های شیلاتی، پشتیبانی صنایع فراساحلی، تردد قایق‌های سبک و تفریحی، ورود و خروج کشتی‌ها به بندر ممنوع و تردد کشتی‌های تجاری محدود است.

وی افزود: تا ظهر امروز چهارشنبه به دلیل مواج بودن دریا احتمال آسیب به قفس و تور‌های صیادی و خسارت به قایق‌ها و شناور‌های کوچک وجود دارد.

مدیر کل هواشناسی همچنین تاکید کرد: تا ظهر امروز شرایط دریا برای شنا مناسب نیست.

 

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