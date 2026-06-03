نخستین مرحله مبارزه غیرشیمیایی با آفت کرم ساقه خوار برنج در گیلان
شالیکاران گیلانی برای دریافت تریکوکارتهای حاوی تخمهای زنبور تریکو گراما، به مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستانها مراجعه کنند.
به گزارش ایلنا از رشت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: کنترل بیولوژیک با استفاده از تریکوکارت حاوی تخمهای زنبور تریکوگراما به عنوان یک روش سالم و جایگزین سموم شیمیایی برای مبارزه با آفت کرم ساقه خوار برنج در شالیزارهای استان آغاز شد.
صالح محمدی با بیان اینکه کشاورزان برای دریافت این تریکوکارتها باید به مراکز خدمات جهاد کشاورزی در شهرستانهای گیلان مراجعه کنند، افزود: قیمت هر گرم تریکوگراما حاوی صد کارت، ۶۴۰ هزار تومان است.
وی با اشاره به لزوم استفاده از تریکوکارتها به میزان ۲ تا ۳ نوبت در هر هکتار، برای مبازره با آفت کرم ساقه خوار برنج، اضافه کرد: شالیکاران باید در هر نوبت، ۱۰۰ عدد تریکوکارت در هر هکتار استفاده کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: با توجه به آمار نمونه برداری ها، شکار تلههای فعال در سطح شالیزارهای گیلان و شرایط آب و هوایی، این مرحله از رهاسازی زنبور تریکوگراما برای مقابله با نسل اول آفت کرم ساقه خوار برنج در استان اجرا شده است.