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محدودیت ترافیکی در محور‌های گیلان روز‌های ۱۳، ۱۴ و ۱۵ خرداد

محدودیت ترافیکی در محور‌های گیلان روز‌های ۱۳، ۱۴ و ۱۵ خرداد
کد خبر : 1793856
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به مناسبت سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و عید سعید غدیر و همچنین سالروز قیام ۱۵ خرداد، محدودیت‌های ترافیکی در محور قدیم رشت به قزوین و آستارا به اردبیل و برعکس اعمال می‌شود.

به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ جاور صفاری رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) و عید سعید غدیر و همچنین سالروز قیام ۱۵ خرداد گفت: با توجه به افزایش تردد وسایل نقلیه در این مدت و اقدامات کنترلی ترافیک و ارتقاء ضریب ایمنی و تسهیل عبور و مرور وسایل نقلیه بویژه در مبادی ورودی و خروجی استان گیلان، محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های قدیم رشت به قزوین و آستارا به اردبیل و برعکس اعمال می‌شود.

وِی افزود: بر این اساس، تردد تمامی تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امشب چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ و از ساعت ۸ صبح تا ۲۴ روز‌های پنج شنبه و جمعه ۱۴ و ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ در محور قدیم رشت - قزوین و بالعکس ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان گیلان افزود: همچنین در محور آستارا به اردبیل و بالعکس تردد کلیه تریلر‌ها و کامیون‌ها به استثنای حاملان مواد سوختی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ روز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵ ممنوع است.

 

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