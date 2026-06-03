به گزارش ایلنا، میثم لک‌زایی روز چهارشنبه از برگزاری نشست مشترک با حضور رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور خبر داد و اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های آموزشی سیستان و بلوچستان و با بهره‌گیری از ظرفیت ارزشمند خیران مدرسه‌ساز و گروه‌های جهادی سه تفاهم‌نامه جدید برای احداث و تکمیل فضاهای آموزشی در شهرستان‌های لار و خاش به امضا رسید.

وی افزود: بر اساس این تفاهم‌نامه‌ها پروژه تکمیل مدرسه ۶ کلاسه روستای چاه رحمان لار در منطقه نصرت‌آباد با زیربنای ۴۴۰ متر مربع، به همت خیر ارجمند جامعه یاوری فرهنگی اجرا و تکمیل خواهد شد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس سیستان و بلوچستان ادامه داد: همچنین احداث یک مدرسه سه کلاسه در روستای همت‌آباد شکاری شهرستان خاش با زیربنای ۱۰۰ متر مربع به همت خانواده نیک‌اندیش فراهانی و با پیگیری و همراهی گروه جهادی آل‌یاسین در دستورکار قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در سومین تفاهم‌نامه نیز احداث یک مدرسه سه کلاسه دیگر در روستای همت‌آباد شکاری خاش با زیربنای ۱۱۰ متر مربع با مشارکت آقای حبیبی و پیگیری گروه جهادی آل‌یاسین اجرایی خواهد شد.

لک‌زایی با قدردانی از نگاه ویژه رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور به توسعه فضاهای آموزشی در سیستان و بلوچستان، خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان دولت، خیران مدرسه‌ساز و گروه‌های جهادی زمینه‌ساز شتاب‌بخشی به نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان شده و نتایج ارزشمند آن در آینده‌ای نزدیک در مناطق کمتر برخوردار نمایان خواهد شد.

وی تأکید کرد: توسعه زیرساخت‌های آموزشی و فراهم‌سازی محیط‌های استاندارد و ایمن برای تحصیل دانش‌آموزان، از مهم‌ترین اولویت‌های دولت و سازمان نوسازی مدارس است و این تفاهم‌نامه‌ها گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش در مناطق روستایی سیستان و بلوچستان به‌شمار می‌رود.

لک‌زایی در پایان از مشارکت خیران، گروه‌های جهادی و تمامی حامیان عرصه مدرسه‌سازی قدردانی کرد و گفت: تداوم این همکاری‌ها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در رفع محرومیت‌های آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای فرزندان این سرزمین داشته باشد.

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