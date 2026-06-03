استقبال کشاورزان گلستانی از کشت سویا/کود اوره و پتاس به اندازه کافی وجود دارد

به گزارش ایلنا از گلستان، علی موسی خانی گفت: در پی استقبال کشاورزان دیم کار شهرهای بندر گز و کردکوی برای کشت دوم بعد از برداشت گندم ۱۸۰ تن بذر از انواع کتول، کپور و امیر تهیه شده که ۱۴۰ تن توزیع شده و ۴۰ تن بذر همچنان آماده توزیع بین کشاورزان است.

وی افزود: علاوه بر این کشاورزانی که بذر خود مصرفی دارند حدود ۱۵۰ تن بذر مرقوب را بین کشاورزان توزیع کرده‌اند.

وی گفت: کود اوره و پتاس به اندازه کافی وجود دارد و کود فسفات هم از طریق سامانه به تدریج تامین خواهد شد و کشاورزان برای تهیه کود می‌توانند به سامانه مراجعه کنند.

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