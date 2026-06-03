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رئیس اداره دانه‌های روغنی جهاد کشاورزی استان:

استقبال کشاورزان گلستانی از کشت سویا/کود اوره و پتاس به اندازه کافی وجود دارد

استقبال کشاورزان گلستانی از کشت سویا/کود اوره و پتاس به اندازه کافی وجود دارد
کد خبر : 1793835
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رئیس اداره پنبه ودانه‌های روغنی جهاد کشاورزی استان گلستان گفت: تاکنون ۱۴۰ تن بذر سویای گواهی شده از طریق شرکت‌های توزیع بذر بین کشاورزان استان توزیع شده است.

به گزارش ایلنا از گلستان، علی موسی خانی گفت: در پی استقبال کشاورزان  دیم کار شهرهای بندر گز و کردکوی برای کشت دوم  بعد از برداشت گندم ۱۸۰ تن بذر از انواع کتول، کپور و امیر تهیه شده که ۱۴۰ تن توزیع شده و ۴۰ تن بذر همچنان آماده توزیع بین کشاورزان است. 

وی افزود: علاوه بر این کشاورزانی که بذر خود مصرفی دارند حدود ۱۵۰ تن بذر مرقوب را بین کشاورزان توزیع کرده‌اند. 

وی گفت: کود اوره و پتاس به اندازه کافی وجود دارد و کود فسفات هم از طریق سامانه به تدریج تامین خواهد شد و کشاورزان برای تهیه کود می‌توانند به سامانه مراجعه کنند.

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