خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترافیک سنگین در محورهای ورودی مازندران؛ انسداد مسیر شمال به جنوب در محور کندوان

ترافیک سنگین در محورهای ورودی مازندران؛ انسداد مسیر شمال به جنوب در محور کندوان
کد خبر : 1793826
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس راه مازندران، از ترافیک سنگین در محورهای ورودی استان از جمله کندوان، هراز و سوادکوه خبر داد. وی با اشاره به شرایط جوی ابری و بارانی، از اجرای محدودیت‌های ترافیکی و انسداد مسیر شمال به جنوب در محور کندوان برای مدیریت ترددها خبر داد.

سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا اعلام کرد: در حال حاضر ترافیک در محورهای ورودی به استان مازندران، به‌ویژه در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه سنگین است. با این حال، سایر محورها و مسیرهای خروجی استان دارای ترافیکی مقطعی و پرحجم هستند که روند حرکت در آن‌ها روان است.

رئیس پلیس راه مازندران افزود: با توجه به شرایط جوی ابری و بارانی و با هماهنگی فرمانده انتظامی استان و رئیس پلیس راه فراجا، از ساعت ۱۰ صبح امروز مسیر شمال به جنوب در محور کندوان مسدود شده است.

وی خاطرنشان کرد که از ساعت ۱۲ ظهر، تردد در محدوده پل زنگوله به صورت یک‌طرفه از سمت جنوب به شمال اجرا خواهد شد تا تسهیل در تردد مسافران صورت گیرد.

رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی و توجه به هشدارهای پلیس، سفری ایمن برای خود و دیگران رقم بزنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی