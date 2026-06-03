ترافیک سنگین در محورهای ورودی مازندران؛ انسداد مسیر شمال به جنوب در محور کندوان

سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار ایلنا اعلام کرد: در حال حاضر ترافیک در محورهای ورودی به استان مازندران، به‌ویژه در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه سنگین است. با این حال، سایر محورها و مسیرهای خروجی استان دارای ترافیکی مقطعی و پرحجم هستند که روند حرکت در آن‌ها روان است.

رئیس پلیس راه مازندران افزود: با توجه به شرایط جوی ابری و بارانی و با هماهنگی فرمانده انتظامی استان و رئیس پلیس راه فراجا، از ساعت ۱۰ صبح امروز مسیر شمال به جنوب در محور کندوان مسدود شده است.

وی خاطرنشان کرد که از ساعت ۱۲ ظهر، تردد در محدوده پل زنگوله به صورت یک‌طرفه از سمت جنوب به شمال اجرا خواهد شد تا تسهیل در تردد مسافران صورت گیرد.

رئیس پلیس راه مازندران از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از عجله و شتاب در رانندگی و توجه به هشدارهای پلیس، سفری ایمن برای خود و دیگران رقم بزنند.

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