به گزارش خبرنگار ایلنا؛ در راستای پیوند مدیریت شهری با معارف دینی و ارزش‌های انقلابی و با تاسی از دستورالعمل‌های معنوی رهبر شهید در ایام جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، سید حسن احمدی شهردار ساری، دستور ویژه‌ای را برای جاری ساختن آموزه‌های معنوی در فضای شهری صادر کرد.

احمدی با تأکید بر لزوم نهادینه‌سازی فرهنگ دعا و استغاثه در متن جامعه، خاطرنشان کرد که مبلمان شهری و فضاهای تبلیغاتی باید آیینه‌ای از هویت معنوی شهروندان باشند.

وی افزود: اکران گسترده فرازهایی از دعای چهاردهم صحیفه سجادیه و دعای توسل، علاوه بر گرامیداشت یاد و راه رهبر شهید، فرصتی برای ایجاد آرامش روانی و تقویت روحیه توکل در میان مردم است.

اقدام شهرداری ساری در نصب بنرهای مذهبی و اکران فرازهایی از صحیفه سجادیه و دعای توسل، در امتداد توصیه‌های معنوی رهبر شهید برای توجه به دعا، توکل و استغاثه در متن جامعه انجام شده و نشان‌دهنده اهتمام مدیریت شهری به بازتاب ارزش‌های دینی در سیمای شهر است. این رویکرد، ضمن یادآوری رهنمودهای آن شهید والامقام، می‌تواند نقش مهمی در تقویت هویت معنوی شهروندان، ایجاد آرامش روانی و گسترش فرهنگ اهل‌بیت(ع) در فضای عمومی ایفا کند.

در همین راستا، اکیپ‌های زیباسازی شهرداری با کار شبانه‌روزی، علاوه بر نصب بنرهای مذهبی در نقاط استراتژیک و معابر اصلی مرکز استان، بهسازی نوری و آذین‌بندی میادین را در دستور کار قرار دادند تا مرکز استان با شایستگی تمام، آماده میزبانی از جشن‌های بزرگ ولایت باشد.

هم‌زمان با این اقدامات، شهرداری ساری با نصب بنرهای تبریک و فضاسازی ویژه، پذیرای عید بزرگ غدیر خم شد تا جلوه‌ای از همبستگی، نشاط اجتماعی و شور و نشاط معنوی را برای ساکنان مرکز استان فراهم آورد.

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