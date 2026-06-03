به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی مجیدی روز چهارشنبه سیزدهم خرداد ماه در حاشیه افتتاح پارکینگ دبیرستان امیر کبیر در شهر خرم‌آباد اظهار کرد: یکی از مصوبات مهم شورای ترافیک استان لرستان، بهره‌گیری از فضاهای موجود در ادارات، سازمان‌ها و مدارس واقع در بافت قدیم شهر خرم‌آباد به عنوان پارکینگ‌های عمومی، به ویژه در ساعات اوج ترافیک است.

وی افزود: خوشبختانه با رویکرد مثبت و همکاری مؤثر مدیرکل آموزش و پرورش استان، امروز شاهد تحقق این مصوبه هستیم.

معاون عمرانی استانداری لرستان گفت، مدرسه امیر کبیر که در یکی از نقاط پرترافیک شهر قرار دارد، از امروز در ساعات بعدازظهر که با ترافیک سنگین مواجهیم، به عنوان پارکینگ عمومی در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد. از مردم خرم‌آباد درخواست می‌شود از فضای حیاط این مدرسه برای پارک خودروهای خود استفاده کنند و از پارک خودرو در حاشیه خیابان‌ها خودداری کنند.

مجیدی گفت: امیدواریم سایر دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مدارسی که چنین پتانسیلی دارند، از این طرح استقبال کرده و شاهد الحاق دیگر نقاط پرترافیک به چرخه خدمات پارکینگ‌های عمومی باشیم. بی‌تردید این اقدام کمک قابل توجهی به کاهش بار ترافیکی در ساعات عصرگاهی خواهد کرد و بخشی از دغدغه شهروندان در جستجوی جای پارک را برطرف می‌سازد که این رویکرد باعث کاهش مصرف سوخت روانی تردد خودروها و ایجاد درآمد پایدار خواهد شد.

وی افزود: مدارس قابل استفاده برای مردم ۶ آموزشگاه با حدود بیش از ۴ هزار متر مربع محوطه و ظرفیت دبیرستان امام خمینی (ره) ۶۰ خودرو، دبیرستان امیر کبیر ۵۰ خودرو، دبستان شاهد پسران ابتدایی ۴۰ خودرو، دبیرستان صدر ۲۰ خودرو، هنرستان‌ام البنین ۲۰ خودرو و دبیرستان شهید مطهری ۲۰ خودرو و مجموع ۲۱۰ خودرو در نظر گرفته شده است.

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