به گزارش ایلنا، روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول در این اطلاعیه اعلام کرد: شهروندان درصورت شنیدن صدای انفجارها بویژه در برخی مناطق که ممکن است با شدت بیشتری شنیده شود، نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.

طی روزهای اخیر با اعلام فرمانداری دزفول در چندین نوبت امحای مهمات توسط نیروهای مسلح انجام شده است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی ۹ اسفند ۱۴۰۴ حملات هوایی خود به نقاط مختلف ایران را آغاز کردند که در پی این حملات، رهبر معظم انقلاب و جمعی از سرداران و شهروندان عادی به شهادت رسیدند.

این حملات با پاسخ کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجه شد.

به منظور ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی بعد از اعلام آتش بس، امحای کنترل شده مهمات عمل نکرده در دستور کار نیروهای مسلح قرار گرفت.

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