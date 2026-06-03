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انفجارهای کنترل‌شده در خارج از محدوده شهری دزفول

انفجارهای کنترل‌شده در خارج از محدوده شهری دزفول
کد خبر : 1793770
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روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: انفجارات ناشی از امحای مهمات جنگی از ساعت ۱۰ تا ۱۲ امروز (چهارشنبه) توسط نیروهای مسلح در برخی نقاط دزفول انجام می‌شود.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی فرمانداری ویژه دزفول در این اطلاعیه اعلام کرد: شهروندان درصورت شنیدن صدای انفجارها بویژه در برخی مناطق که ممکن است با شدت بیشتری شنیده شود، نگران نباشند و به شایعات توجه نکنند.

طی روزهای اخیر با اعلام فرمانداری دزفول در چندین نوبت امحای مهمات توسط نیروهای مسلح انجام شده است.

آمریکا و رژیم صهیونیستی ۹ اسفند ۱۴۰۴ حملات هوایی خود به نقاط مختلف ایران را آغاز کردند که در پی این حملات، رهبر معظم انقلاب و جمعی از سرداران و شهروندان عادی به شهادت رسیدند.

این حملات با پاسخ کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مواجه شد.

به منظور ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی بعد از اعلام آتش بس، امحای کنترل شده مهمات عمل نکرده در دستور کار نیروهای مسلح قرار گرفت.

 

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