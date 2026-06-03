استاندار لرستان:
آمریکا برای پنهان کردن شکست از الفاظ فریبنده استفاده میکند/ غدیر بیعت دوباره مردم با ولایت
استاندار لرستان گفت: آمریکا و اسرائیل در نبرد با ایران شکست خوردهاند و برای فرار از این شکست، به الفاظ فریبنده روی آوردهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی در تجمع شبانه میدان امام و محله علوی خرمآباد ضمن تبریک فرارسیدن عید غدیر، با بیان اینکه توصیف غدیر در سخن سخت است، اظهارداشت: غدیر بزرگترین عید شیعیان و عید ولایت و امامت است و امت اسلامی از زمان پیامبر تاکنون در تداوم خط ولایت، بودهاند.
وی ادامهداد: گرامیداشت این عید به معنای درک اهمیت غدیر و ولایت بویژه در شرایط خاص کنونی است.
استاندار لرستان با بیان اینکه مردم ما، ولایتمداری خود را از زمان شکلگیری انقلاب نشان دادهاند و امروز نیز عهد و پیمان جانانه با آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای پس از شهادت قائد امت بستهاند، گفت: نشانه این ولایتمداری نیز حضور پرشور در تجمعات شبانه میباشد.
شاهرخی افزود: این حضور در تاریخ ایران اسلامی یک نقطه عطف است و انشالله به زودی به شایستهترین وجه تشییع رهبر شهید انجام میگیرد تا اوج انس الفت مردم با رهبر شهید نشان داده شود.
نماینده عالی دولت در لرستان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تلاش و پیروزی جانانه نیروهای رزمی در جنگ تحمیلی سوم، بیان کرد: با تلاش دستگاههای قضایی، امنیتی، اطلاعاتی و دلاوران ارتش، سپاه و نیروی انتظامی، دشمن زمینگیر شده و به هیچ کدام از اهدافش دست نیافته است.
شاهرخی گفت: دنیا از مقاومت و مبارزه جانانه رزمندگان ما متعجب مانده است، دشمن در تنگه هرمز زمینگیر شده و پیشبینیهایشان اشتباه درآمد.
وی افزود: ۱۶ پایگاه دشمن در ۸ کشور با ساز و برگ پیشرفته زیر آتش موشکهای نقطه زن ما قرار گرفته و دنیا متوجه قدرت ارتش و سپاه و نیروی رزم ما شده است بنحوی که همگی اذعان دارند امروز، ایران یکی از قدرتمندترین کشورهای دنیاست.
وی یادآور شد: اگر حضور مردم طی سه ماه اخیر در خیابانها نبود، توطئههای دشمن برای تسخیر خیابان با کمک ایادی فریبخورده داخلی اتفاق میافتاد و این حضور ولایی و مجاهدانه، مجال عرض اندام به فریبخوردگان و وطن فروشان را نداد و از طرفی سبب دلگرمی نیروهای مسلح شد.
استاندار لرستان با بیان اینکه کار مردم، مکمل رزم رزمندگان است، ادامهداد: فلسفه حضور ما در این جمع، قدردانی از حضور شماست، این حضور پرشور در اقصی نقاط استان، وجود دارد که خود نشانه قدرت مردم و ولایتمداری آنهاست.
شاهرخی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بیانات رهبر کبیر انقلاب مبنی براینکه اگر سپاه نبود، کشور هم نبود، گفت: ما امروز با ابرموشکهای سپاه از هرمز دفاع میکنیم و میتوانیم هرمز را از داخل کشور، مدیریت کنیم که این امر هم نشاندهنده پیروزی ما در میدان است.
وی تصریح کرد: آمریکا و اسراییل برای پنهان کردن شکستشان از الفاظ فریبنده استفاده میکنند چون اعلام شکست برای آنها سخت است.
استاندار لرستان یادآور شد: اینکه امروز قرارگاه خاتم الانبیا اعلام میکند اگر به ضاحیه و لبنان حمله کنید باید شمال اسرائیل را تخلیه کنید، اوج قدرت رزمی ما را نشان میدهد و در حقیقت، جبهههای جنگ در محور مقاومت یکی است.
شاهرخی افزود: اگر قرار است توافقی صورت بگیرد باید در همه جبههها شکل بگیرد، توافقی براساس شاخصهای مدنظر رهبری. جبهه مقاومت و جبهه اسلام واحد است و حرف همه مسولان هم همین است. جبهه مقاومت تا آخرین لحظه براین اساس حرکت میکند و در حقیقت، سرنوشت ما یکی است.
وی تاکید کرد: روزی که دشمن، ناجوانمردانه مردم و شهرهای ما زیر موشک بود، حزب اله شمال اسراییل را زیر آتش گرفته بود.
به گفته استاندار لرستان، امروز دشمن ترفند دیگری به مار گرفته و به تشدید جنگ اقتصادی و تضعیف وحدت روی آورده است که در این زمینه هم باید توجه ویژهای داشته باشیم زیرا دشمن به دنبال راهی برای عقبنشینی آبرومندانه از جنگ است پس نباید به شایعهپراکنی بنگاههای صهیونسیت ها، توجه کنید.
شاهرخی افزود: از آغاز جنگ ۲۳ روزه تا امروز ستاد پشتیبانی جنگ در استان تشکیل شده و پشتیبانی رزمندگان و نیروهای مسلح و مردم را به طور ویژه در دستورکار قرار داده است.