مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان:
نظارت دقیق بر تسهیلات اشتغالزا، ضامن ایجاد اشتغال پایدار در استان است
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر روند پرداخت و مصرف تسهیلات اشتغالزا گفت: تمامی دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل موظف هستند با دقت و حساسیت، نحوه هزینهکرد تسهیلات را رصد کنند تا منابع تخصیصیافته در محل تعیینشده مصرف شده و به ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی استان منجر شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان روز چهارشنبه سیزدهم خرداد ماه در جلسه کارگروه نظارت بر تسهیلات اشتغالزای استان لرستان با اشاره به اهمیت اثربخشی منابع مالی اختصاصیافته به حوزه اشتغال، اظهار کرد: تسهیلات اشتغالزا یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای حمایت از تولید، کارآفرینی و ایجاد فرصتهای شغلی است و لازم است دستگاههای متولی با نظارت دقیق، از تحقق اهداف پیشبینی شده در این بخش اطمینان حاصل کنند.
وی افزود: پرداخت تسهیلات به تنهایی نمیتواند تضمینکننده اشتغال باشد و آنچه اهمیت دارد، نظارت بر نحوه مصرف این منابع و اطمینان از اجرای صحیح طرحهای اقتصادی و اشتغالزاست. در همین راستا، دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل باید با انجام بازدیدهای میدانی و بررسی مستمر طرحها، از هزینهکرد صحیح تسهیلات در محل اجرای پروژهها اطمینان حاصل کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه منابع مالی حوزه اشتغال باید به ایجاد ارزش افزوده و فرصتهای شغلی پایدار منجر شود، تصریح کرد: هرگونه انحراف از اهداف تعیینشده و استفاده از تسهیلات در بخشهای غیرمرتبط، علاوه بر هدررفت منابع، روند توسعه اشتغال در استان را با چالش مواجه میکند.
توصیفیان با تأکید بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، بانکها و نهادهای نظارتی گفت: کارگروه نظارت بر تسهیلات اشتغالزا باید با جدیت روند اجرای طرحهای دریافتکننده تسهیلات را رصد کند و گزارشهای مستند و دقیق از میزان پیشرفت فیزیکی طرحها، تعداد اشتغال ایجاد شده و میزان تحقق تعهدات ارائه دهد.
وی ادامه داد: هدف اصلی از پرداخت تسهیلات اشتغالزایی، حمایت از کسبوکارهای مولد، توسعه فعالیتهای اقتصادی و کمک به ایجاد فرصتهای شغلی برای جوانان و جویندگان کار است و تحقق این هدف نیازمند نظارت مستمر و ارزیابی دقیق عملکرد طرحهای بهرهمند از تسهیلات است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان همچنین بر لزوم پاسخگویی دستگاههای اجرایی در قبال عملکرد طرحهای معرفی شده تأکید کرد و افزود: دستگاههای متولی باید نسبت به طرحهای معرفیشده مسئولیتپذیر باشند و در صورت مشاهده هرگونه انحراف یاعدم اجرای تعهدات، اقدامات قانونی و اصلاحی لازم را در سریعترین زمان ممکن انجام دهند.
توصیفیان خاطرنشان کرد: با توجه به محدودیت منابع و ضرورت بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای مالی موجود، نظارت مؤثر بر تسهیلات اشتغالزا میتواند نقش مهمی در افزایش بهرهوری منابع، توسعه کسبوکارهای پایدار، کاهش نرخ بیکاری و تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی استان ایفا کند.
در این نشست، اعضای کارگروه ضمن بررسی آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات اشتغالزا در استان، گزارشی از روند نظارت بر طرحهای بهرهمند از تسهیلات و میزان تحقق تعهدات اشتغال دستگاههای اجرایی ارائه کردند و راهکارهای تقویت فرآیند نظارت و ارزیابی طرحها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.