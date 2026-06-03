با احداث اقامتگاه بومگردی در چهارمحال و بختیاری موافقت شد
کارشناس سرمایهگذاری گردشگری ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان چهارمحال و بختیاری گفت: موافقت اصولی برای راهاندازی یک طرح گردشگری از سوی بخش خصوصی در چهارمحال و بختیاری صادر شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی مظلوم امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هزینه ساخت این اقامتگاه بومگردی ۶۶ میلیارد و ۱۵۷ میلیون ریال است که توسط بخش خصوصی تأمین میشود.
وی افزود: این اقامتگاه در شهرستان کیار احداث میشود و با بهرهبرداری از آن، زمینه اشتغال مستقیم چهار نفر فراهم خواهد شد.
مظلوم شهرکی با اشاره به ظرفیتهای بالای گردشگری استان تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری که به «بام ایران» معروف است، بلندترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانههای بزرگی همچون زایندهرود، کارون و بخشی از دز است. این استان بهواسطه جاذبههای بیشمار طبیعتگردی، به «بهشت بومگردی ایران» شهرت یافته است.