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با احداث اقامتگاه بوم‌گردی در چهارمحال و بختیاری موافقت شد

با احداث اقامتگاه بوم‌گردی در چهارمحال و بختیاری موافقت شد
کد خبر : 1793746
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کارشناس سرمایه‌گذاری گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان چهارمحال و بختیاری گفت: موافقت اصولی برای راه‌اندازی یک طرح گردشگری از سوی بخش خصوصی در چهارمحال و بختیاری صادر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی مظلوم امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هزینه ساخت این اقامتگاه بوم‌گردی ۶۶ میلیارد و ۱۵۷ میلیون ریال است که توسط بخش خصوصی تأمین می‌شود.

وی افزود: این اقامتگاه در شهرستان کیار احداث می‌شود و با بهره‌برداری از آن، زمینه اشتغال مستقیم چهار نفر فراهم خواهد شد.

مظلوم شهرکی با اشاره به ظرفیت‌های بالای گردشگری استان تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری که به «بام ایران» معروف است، بلندترین ارتفاع از سطح دریا را دارد و سرچشمه رودخانه‌های بزرگی همچون زاینده‌رود، کارون و بخشی از دز است. این استان به‌واسطه جاذبه‌های بی‌شمار طبیعت‌گردی، به «بهشت بوم‌گردی ایران» شهرت یافته است.

 

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