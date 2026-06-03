آغاز سرشماری سمندرهای کوهستانی در آذربایجان غربی

به گزارش ایلنا، علیرضا سید قریشی بیان کرد: سرشماری دو گونه از سمندر که جزو گونه‌های کمیاب و نادر در مناطق کوهستانی استان است ، در شهرستان‌های مهاباد، بوکان، پیرانشهر، سردشت و اشنویه آغاز شده است .

وی با بیان اینکه این سرشماری با حضور تیم های مختلفی از کارشناسان حیات وحش و محیط بانان یگان حفاظت این اداره کل انجام می‌شود، افزود: آماربرداری دوبار و به فاصله زمانی ۱۰ روز در زیستگاه سمندر در این مناطق تکرار می‌شود تا آمار تقریبی فراوانی جمعیت این گونه در این زیستگاه‌ها مشخص شود.

سیدقریشی با اشاره به اهمیت سرشماری این نوع دوزیست در طبیعت بیان کرد : در این پایش، چشمه ها و جویبارهای منطقه مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد از جمع‌آوری آمار، برنامه‌ریزی‌های لازم برای حفاظت از سمندرها توسط سازمان مرکزی و اداره کل استان انجام می‌شود.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی خاطرنشان کرد: ناحیه زیست این گونه حاشیه غربی جنگل های زاگرس در شرق حوضه آبریز دجله است و زیستگاه های آن در استان آذربایجان غربی و مناطق غربی استان‌های کردستان و کرمانشاه نیز شناسایی شده است.

وی افزود:سمندرهای کوهستانی از راسته دوزیستان دمدار و خانواده سالاماندریده (سمندرها) بوده که تعداد دو گونه سمندر کوهستانی آذربایجانی و سمندر کوهستانی کردستانی در زیستگاه های استان شناسایی شده است و زیستگاه آن چشمه‌سارها، جویبارها و آب‌های روان و زلال است.

سید قریشی ادامه داد:تخریب زیستگاه، تغییر مسیر آبراهه ها ، توسعه نامتوازن در بخش کشاورزی و دامداری، آلودگی منابع آبی، بروز خشکسالی های متوالی و صید غیر مجاز از جمله مهمترین تهدیدات جمعیت این گونه محسوب می شود.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی تصریح کرد:تاکنون، هفت گونه سمندر به نام‌های سمندر غارزی، سمندر کوهستانی لرستانی (امپراطور)، سمندر کوهستانی کردستانی (خال زرد)، سمندر کوهستانی آذربایجانی، سمندر آتشین، سمندر تاج‌دار جنوبی و سمندر جویباری ایرانی در کشور شناسایی و نامگذاری شده است.

انتهای پیام/