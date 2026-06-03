معاون شهردار شیراز تاکید کرد؛
ساماندهی بارفروشان با جدیت در مناطق دنبال شود
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز بر تسریع در اجرای مصوبات ابلاغی، انجام مستمر عملیات علفزنی و پیشگیری از حریق، ساماندهی بارفروشان و ارتقای کیفیت خدماترسانی به شهروندان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، روحالله خوشبخت در نشست مشترک معاونان خدمات شهری مناطق با تأکید بر ضرورت پیگیری مستمر مصوبات و برنامههای ابلاغی اظهار داشت: معاونتهای خدمات شهری مناطق باید با حضور میدانی مؤثر، نظارت مستمر و اقدام بهموقع، نسبت به رفع مشکلات شهری و ارتقای سطح خدماترسانی به شهروندان اقدام کنند.
وی با اشاره به اهمیت پاسخگویی مناسب به مطالبات مردمی افزود: رضایتمندی شهروندان مهمترین شاخص ارزیابی عملکرد مدیریت شهری است و تمامی اقدامات باید در راستای بهبود کیفیت زندگی شهروندان، ارتقای نظافت عمومی، افزایش ایمنی و حفظ نظم شهری انجام شود.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز بر ضرورت شناسایی و رفع نقاط دارای نارضایتی مردمی تأکید کرد و گفت: مناطق موظف هستند با بررسی مستمر وضعیت محلات و معابر، نسبت به رفع مشکلات موجود و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان اقدام کنند.
خوشبخت همچنین با اشاره به ضرورت پیشگیری از آتشسوزیهای احتمالی در فصل گرما، بر اجرای مستمر عملیات علفزنی و پاکسازی پوششهای خشک گیاهی در سطح مناطق تأکید کرد و گفت: مناطق شهرداری موظف هستند با شناسایی نقاط مستعد حریق، نسبت به علفزنی، جمعآوری علوفه خشک و حذف عوامل خطرزا اقدام کرده و گزارش اقدامات انجامشده را بهصورت مستمر ارائه کنند.
وی در ادامه با اشاره به صورتجلسه مشترک شهرداری و دادستانی در خصوص ساماندهی بارفروشان اظهار داشت: در راستای اجرای مصوبات ابلاغی و شیوهنامه تدوینشده، گشتهای همپوشان با همکاری دستگاههای ذیربط فعال شده و برخورد قانونی با بارفروشان متخلف و افرادی که موجب سد معبر، اخلال در عبور و مرور و تضییع حقوق عمومی میشوند، با جدیت در دستور کار قرار دارد.
خوشبخت افزود: ساماندهی بارفروشان، حفظ حقوق شهروندان، جلوگیری از اشغال معابر عمومی و ایجاد نظم در سطح شهر از اهداف مهم این طرح مشترک است و مناطق شهرداری باید همکاری لازم را در اجرای دقیق این برنامه داشته باشند.
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز همچنین بر ضرورت افزایش هماهنگی میان مناطق، سازمانها و واحدهای اجرایی تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف خدمات شهری و دستیابی به شهری پاک، منظم، ایمن و زیستپذیر نیازمند تعامل، همافزایی و تلاش مستمر تمامی مجموعههای اجرایی شهرداری است.
خوشبخت در پایان خواستار پیگیری جدی مصوبات، ارائه گزارش اقدامات انجامشده و تسریع در اجرای برنامههای خدمات شهری شد و خاطرنشان کرد: ارتقای کیفیت خدمات، حفظ حقوق شهروندان و افزایش رضایتمندی عمومی باید به عنوان اولویت اصلی تمامی بخشهای خدمات شهری مورد توجه قرار گیرد.