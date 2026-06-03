تقدیر استاندار فارس از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

به گزارش ایلنا، ابوذر پاریزی با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس اعلام کمیته ارزیابی اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز موفق شد در بخش اطلاع‌رسانی و جریان‌سازی در حوزه‌های «هفته دولت»، «جنگ رمضان» و «دهه فجر انقلاب اسلامی ایران» عنوان روابط عمومی منتخب سال ۱۴۰۴ را کسب کند.

وی افزود: این موفقیت در همایش روابط عمومی‌های دستگاه‌های اجرایی استان فارس اعلام و با اهدای لوح سپاس استاندار فارس، از تلاش‌های صورت‌گرفته در این حوزه تقدیر شد.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به نقش راهبردی روابط عمومی در تحقق اهداف سازمانی گفت: کسب این عنوان حاصل تلاش، همدلی، خلاقیت و تعهد مجموعه همکاران روابط عمومی دانشگاه در سطح استان است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و ارتباطی، در مسیر تبیین دستاوردها، اطلاع‌رسانی شفاف و مؤثر و ارتقای تعامل با مخاطبان گام برداشته‌اند.

پاریزی ادامه داد: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز همواره تلاش کرده است در کنار ایفای وظایف حرفه‌ای خود در حوزه اطلاع‌رسانی، به عنوان بازوی ارتباطی دانشگاه در پیشبرد اهداف سازمانی و تحقق مأموریت‌های نظام سلامت نقش‌آفرینی کند.

وی با تأکید بر رسالت خطیر دانشگاه در ارتقای سلامت جامعه اظهار کرد: تمامی فعالیت‌های ارتباطی و رسانه‌ای این مجموعه با هدف حمایت از برنامه‌های حوزه سلامت، افزایش آگاهی عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی دانشگاه انجام می‌شود و این موفقیت نیز انگیزه‌ای مضاعف برای ادامه مسیر خدمت‌رسانی و ارتقای کیفیت فعالیت‌های ارتباطی خواهد بود.

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ابراز امیدواری کرد که با تداوم همکاری و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف، شاهد دستاوردهای ارزشمندتری در راستای تحقق اهداف دانشگاه و ارتقای سلامت مردم باشیم.

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