پیشرفت ۷۵ درصدی ورزشگاه ۵ هزار نفری بروجرد

به گزارش ایلنا، احسان درویشیان روز چهارشنبه سیزدهم خرداد ماه در جریان بازدید میدانی از پروژه احداث ورزشگاه پنج هزار نفری بروجرد تاکید کرد: با تامین به‌موقع اعتبارات مورد نیاز، این پروژه مهم ورزشی در سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه برای تکمیل و بهره برداری از این طرح ۵۰۰ میلیارد تومان نیاز است، اظهار داشت: این پروژه از طرح‌های پیشران این اداره کل بوده و نه تنها نماد توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهرستان بروجرد است، بلکه نقش بسزایی در ارتقای سرانه ورزشی این خطه ایفا خواهد کرد.

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به پیگیری‌های مستمر مجموعه مدیریتی استان تصریح کرد: این پروژه هم‌اکنون با حمایت‌های ویژه استاندار، پیگیری‌های اداره کل راه و شهرسازی و تعامل سازنده نمایندگان بروجرد در مجلس شورای اسلامی، با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد، با جدیت و شتاب مطلوبی در حال اجراست.

درویشیان در خصوص جزئیات اجرایی و اولویت‌های باقی‌مانده افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی در جبهه‌های کاری مختلف فعال است و اقداماتی نظیر تکمیل نما، موتورخانه، سقف کاذب، تاسیسات برقی واحداث چهار دکل عظیم روشنایی، ساخت المان‌های سایبان جهت نصب روی سکوها، تکمیل پارکینگ اختصاصی و محوطه‌سازی پیرامونی به عنوان مراحل نهایی در دستور کار قرار دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های مالی پیش‌رو اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پیمانکار پروژه مبلغ ۶۰ میلیارد تومان مطالبات دارد که تامین و تخصیص آن برای حفظ شتاب پروژه ضروری است.

وی گفت: محدودیت در تخصیص به‌موقع اعتبارات، اصلی‌ترین عامل کندی در روند تکمیل نهایی بوده است با این حال، چنانچه اعتبار مورد نیاز طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تامین و تزریق شود، این طرح بزرگ سال آینده بهره‌برداری کامل خواهد شد.

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