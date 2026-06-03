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معاون اداره کل راه و شهرسازی لرستان:

پیشرفت ۷۵ درصدی ورزشگاه ۵ هزار نفری بروجرد

پیشرفت ۷۵ درصدی ورزشگاه ۵ هزار نفری بروجرد
کد خبر : 1793724
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معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی لرستان از پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصدی پروژه ورزشگاه پنج هزار نفری بروجرد خبر داد.

به گزارش ایلنا، احسان درویشیان روز چهارشنبه سیزدهم خرداد ماه در جریان بازدید میدانی از پروژه احداث ورزشگاه پنج هزار نفری بروجرد تاکید کرد: با تامین به‌موقع اعتبارات مورد نیاز، این پروژه مهم ورزشی در سال آینده به بهره‌برداری خواهد رسید. 

وی با بیان اینکه برای تکمیل و بهره برداری از این طرح ۵۰۰ میلیارد تومان نیاز است، اظهار داشت: این پروژه از طرح‌های پیشران این اداره کل بوده و نه تنها نماد توسعه زیرساخت‌های ورزشی شهرستان بروجرد است، بلکه نقش بسزایی در ارتقای سرانه ورزشی این خطه ایفا خواهد کرد. 

معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به پیگیری‌های مستمر مجموعه مدیریتی استان تصریح کرد: این پروژه هم‌اکنون با حمایت‌های ویژه استاندار، پیگیری‌های اداره کل راه و شهرسازی و تعامل سازنده نمایندگان بروجرد در مجلس شورای اسلامی، با پیشرفت فیزیکی ۷۵ درصد، با جدیت و شتاب مطلوبی در حال اجراست. 

درویشیان در خصوص جزئیات اجرایی و اولویت‌های باقی‌مانده افزود: در حال حاضر عملیات اجرایی در جبهه‌های کاری مختلف فعال است و اقداماتی نظیر تکمیل نما، موتورخانه، سقف کاذب، تاسیسات برقی واحداث چهار دکل عظیم روشنایی، ساخت المان‌های سایبان جهت نصب روی سکوها، تکمیل پارکینگ اختصاصی و محوطه‌سازی پیرامونی به عنوان مراحل نهایی در دستور کار قرار دارد. 

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های مالی پیش‌رو اشاره کرد و گفت: در حال حاضر پیمانکار پروژه مبلغ ۶۰ میلیارد تومان مطالبات دارد که تامین و تخصیص آن برای حفظ شتاب پروژه ضروری است. 

وی گفت: محدودیت در تخصیص به‌موقع اعتبارات، اصلی‌ترین عامل کندی در روند تکمیل نهایی بوده است با این حال، چنانچه اعتبار مورد نیاز طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تامین و تزریق شود، این طرح بزرگ سال آینده بهره‌برداری کامل خواهد شد.

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