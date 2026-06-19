پیشرفت فیزیکی 27 درصدی تامین آب شرب از سد طالقان به محمدیه

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، جواد حق‌لطفی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار به همراه ستوده مدیرعامل و معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای قزوین و جمعی از نمایندگان مشاور و پیمانکار از مراحل اجرایی طرح آبرسانی از سد طالقان به شهرهای محمدیه و مهرگان بازدید کرد.

حق‌لطفی در حاشیه این بازدید اظهار داشت: خوشبختانه تجمیع و هماهنگی بسیار خوبی برای اجرای این طرح مهم و زیربنایی استان صورت گرفته است.

وی افزود: از نظر تأمین اعتبارات مورد نیاز و منابع مالی جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد و با توجه به پیگیری‌های شخص استاندار منابع مالی مورد نیاز طرح تأمین خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت: مهم‌ترین و سخت‌ترین بخش کار، موضوع انتقال و مسائل مربوط به زمین و استفاده از ظرفیت‌های موجود بود که خوشبختانه بخش عمده آن پشت سر گذاشته شده و از این مرحله به بعد، با توجه به شرایط منطقه و موقعیت جغرافیایی، روند عملیات اجرای پروژه آسان‌تر خواهد بود.

حق‌لطفی تصریح کرد: ما نیز در کنار شما هستیم و تأمین منابع مالی پروژه را پیگیری خواهیم کرد و انتظار داریم برنامه زمان‌بندی پروژه با جدیت و سرعت دنبال شود.

این مدیر یادآور شد: امیدواریم بتوانیم این خط انتقال را هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسانیم تا ضمن تحقق مطالبه به حق مردم، آب به مقصد نهایی رسیده و مردم شهرهای محمدیه و مهرگان از نعمت آب شرب سالم و باکیفیت بهره‌مند شوند.

حق لطفی اظهار داشت: کارگاه پروژه فعال و شرایط آن مطلوب است و هر میزان که سرعت اجرای پروژه افزایش یابد، ما نیز تأمین منابع مالی مورد نیاز را با قدرت بیشتری دنبال خواهیم کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تأکید کرد: باید از فرصت و ظرفیت های موجود به بهترین شکل استفاده شود و با اولویت‌بندی صحیح، روند اجرا با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

در ادامه منصور ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین نیز در این بازدید با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط دو پیمانکار این طرح (جهاد نصر کرمان و قرارگاه خاتم الانبیاء) اظهار داشت: با تدابیر انجام شده و پیگیری های صورت گرفته و افزایش جبهه های کاری تاکنون حدود 8 کیلومتر لوله گذاری و 12.5 کیلومتر کانال کنی انجام شده است.

وی افزود: همچنین تاکنون 19.5 کیلومتر از لوله های مسیر آبرسانی با اقطار 1600 و 1400 میلیمتر سفارش گذاری شده که از این میزان حدود 12.6 کیلومتر لوله چدن داکیتل و فلزی وارد کارگاه شده است.

ستوده بیان کرد: پیشرفت فیزیکی فاز دوم طرح آبرسانی از سد طالقان با هدف تامین آب شرب شهرهای محمدیه و مهرگان به طول 35 کیلومتر در حال حاضر بیش از 27 درصد بوده و پیش بینی می کنیم در صورت تامین و تزریق به موقع و کامل منابع مالی مورد نیاز عملیات اجرایی فاز دوم طرح آبرسانی از سد طالقان تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

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