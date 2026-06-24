پیمانه پرناک در گفت و گو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: در حال حاضر در استان چهارمحال و بختیاری ۱۵ موزه فعالیت دارد که از این تعداد، ۶ موزه دولتی، ۵ موزه غیروابسته دولتی، ۳ موزه خصوصی و یک موزه مشارکتی فعال هستند.

وی با بیان اینکه موزه‌های دولتی شامل مجموعه فرهنگی تاریخی چالشتر (موزه‌های سنگ، اتاق نقاشی، کار و زندگی، صنعت و حمام) و موزه باستان‌شناسی شهرکرد است، افزود: پنج موزه غیروابسته دولتی نیز شامل موزه دفاع مقدس، گنجینه آموزش و پرورش، تاریخ پزشکی بروجن، حیات وحش و دانشگاه شهرکرد می‌شود.

پرناک مجموعه قلعه چالشتر را پررونق‌ترین موزه استان دانست و اظهار کرد: این مجموعه با دربرگیری چند موزه با موضوعات مختلف، انتظارات طیف وسیعی از مخاطبان شامل مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان و هنرمندان را برآورده می‌کند.

رییس گروه موزه‌ها و اموال منقول فرهنگی تاریخی چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح حفاظت الکترونیکی در موزه‌های استان خبر داد و گفت: طی سال‌های اخیر اقدامات پیوسته‌ای در مجموعه فرهنگی تاریخی چالشتر انجام شده است که از آن جمله می‌توان به تعمیر و به‌روزرسانی دوربین‌ها، افزایش تعداد آنها، اتصال به اتاق کنترل و یگان حفاظت، افزایش زمان ذخیره تصاویر، تأمین برق اضطراری و بهبود کیفیت دید در شب اشاره کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون گزارشی از سرقت در موزه‌های استان ثبت نشده است، تصریح کرد: با این حال اقدامات حفاظتی و پیشگیرانه در اولویت قرار دارد و در صورت تأمین اعتبار، به‌روزرسانی سیستم اعلان و اطفای حریق و استقرار گیت بازرسی در دستور کار خواهد بود.

پرناک یکی از چالش‌های جدی در حوزه حفاظت از موزه‌های استان را کنترل دما، رطوبت و نور در موزه‌های قدیمی دانست و گفت: به دلیل تنوع اقلیمی استان، این موضوع به یک معضل اساسی تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه نبود استانداردسازی فضاها هنگام تغییر کاربری، اولویت یافتن سایر اقدامات حفاظتی، کمبود اعتبارات و محدودیت‌های مداخله در بناهای تاریخی باعث غفلت از کنترل دما، رطوبت و تهویه مطبوع در موزه‌ها شده است، خاطرنشان کرد: در حالت ایده‌آل، ساختمان موزه باید توسط متخصصان برای طراحی سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی بازدید شود. با توجه به اهمیت موضوع، نصب مینی‌چیلر با کمترین تغییرات در ساختمان پیشنهاد می‌شود.

به گزارش ایلنا، سالانه ۲۷ هزار نفر از موزه‌های استان چهارمحال و بختیاری بازدید می کنند.

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