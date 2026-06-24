در گفت و گو با ایلنا مطرح شد؛
کاهش جمعیت، چالش اقتصادی و اجتماعی مهمی برای آینده کشور است/در ۳۰سال آینده کشور با کمبود نیروی کار مواجه خواهد شد
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیامدهای کاهش نرخ باروری و تغییر ساختار جمعیتی کشور، اجرای کامل و موثر «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را گامی مهم در جهت حفظ پویایی جامعه دانست و بر لزوم حمایت از خانوادهها تأکید کرد.
شهین جهانگیری، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به هشدارهای کارشناسان درباره روند کاهش نرخ باروری، اظهار داشت: کاهش جمعیت جوان یک چالش مهم اقتصادی و اجتماعی است که میتواند در دهههای آینده تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشور و نظام تأمین اجتماعی بگذارد.
وی افزود: اگر در این مسیر اقدامات لازم انجام نشود، با مشکلاتی در حوزه نیروی کار و صندوقهای بازنشستگی مواجه خواهیم شد.
جهانگیری، با بیان اینکه پنجره جمعیتی کشور رو به بسته شدن است، افزود: بر اساس آمارها، نرخ باروری به سطحی نزدیک به سطح جانشینی رسیده و اگر الگوی فرزندآوری تغییر نکند، تا ۳۰ سال آینده با کمبود نیروی کار و فشار بر صندوقهای بازنشستگی مواجه خواهیم شد.
نماینده ارومیه در مجلس تاکید کرد: این موضوع به ویژه برای استانهایی مانند آذربایجان غربی که نیازمند نیروی جوان برای توسعه اقتصادی هستند، حائز اهمیت است.
جهانگیری، با تأکید بر اینکه قانون جوانی جمعیت گامی در جهت اصلاح این روند بوده است، تصریح کرد: اجرای کامل این قانون و توجه به بندهای حمایتی آن، میتواند به بهبود وضعیت کمک کند. دولت و مجلس باید با جدیت تمام، موانع اقتصادی و فرهنگی پیش روی خانوادهها را برطرف کنند.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت حمایتهای عملی از خانوادهها، گفت: حمایتها نباید صرفاً به شعار محدود شود. اعطای تسهیلات مسکن، وامهای کمبهره، بیمه درمان ناباروری، اولویت در استخدام و افزایش حقوق متناسب با تعداد فرزندان، از جمله الزاماتی است که باید در اولویت برنامههای اجرایی دولت قرار گیرد. همچنین فرهنگسازی در مدارس و رسانهها برای تغییر نگرش جامعه به فرزندآوری بیش از دو فرزند، ضروری است.
عضو کمسیون عمران مجلس، با اشاره به تجربه برخی کشورها در افزایش نرخ باروری از طریق حمایتهای مالی و اجتماعی، افزود: ما هم میتوانیم با برنامهریزی دقیق و تخصیص بودجه کافی، الگوی فرزندآوری را در ایران تغییر دهیم. این کار نیازمند عزم ملی و همکاری همه قواست.
نماینده مردم ارومیه در پایان با تأکید بر اینکه زمان برای اقدام محدود است، گفت: کارشناسان هشدار دادهاند که فرصت محدودی برای جلوگیری از افت شدید جمعیت داریم. بنابراین، حمایت از افزایش جمعیت یک ضرورت برای پایداری و توسعه کشور است.