استاندار قزوین:
کارگران در خط مقدم نبرد اقتصادی قرار دارند
استاندار قزوین گفت: کارگران در خط مقدم این نبرد اقتصادی قرار دارند و نقش آنان در حفظ چرخه تولید، پایداری اقتصادی و پیشرفت کشور تعیینکننده و بیبدیل است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در مراسم گرامیداشت مقام کارگر که در یکی از واحدهای تولیدی استان برگزار شد، با قدردانی از تلاش کارگران در شرایط «جنگ رمضان» اظهار کرد: امروز خوشحالم که بهعنوان یک همرزم در کنار شما کارگران پرتلاش حضور دارم.
وی با اشاره به شرایط کشور افزود: تفاوت وضعیت امروز با گذشته در ماهیت آن است؛ اکنون با یک جنگ اقتصادی مواجه هستیم و تحریمها در این میدان همان کارکرد ابزارهای نظامی را دارند.
استاندار قزوین تأکید کرد: امروز میدان نبرد واحدهای تولیدی و کارخانههاست و هر قطعهای که تولید میشود، گامی مؤثر در مسیر مقابله با فشارهای دشمن و تقویت اقتدار ملی بهشمار میآید، در واقع هر قطعهای که تولید میشود، بهمثابه سلاحی در برابر دشمن عمل میکند.
نوذری تصریح کرد: کارگران در خط مقدم این نبرد اقتصادی قرار دارند و نقش آنان در حفظ چرخه تولید، پایداری اقتصادی و پیشرفت کشور تعیینکننده و بیبدیل است.
وی با تأکید بر اهمیت تولید داخلی گفت: استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و همت کارگران رمز عبور از شرایط سخت اقتصادی و دستیابی به توسعه پایدار است.
استاندار قزوین در پایان خاطرنشان کرد: با تکیه بر توان داخلی، روحیه جهادی و تلاش کارگران، مسیر ساختن ایران قوی با قدرت ادامه خواهد یافت.
نوذری با تبریک روز کارگر اضافه کرد: در ایام جنگ رمضان برخی از واحدهای صنعتی استان دچار آسیب شد، بنای دولت بر ساختن و حل این آسیبها با نگاه به وضعیت کارگران است و در استان نیز تلاش میکنیم تا حد امکان از تعدیل نیرو جلوگیری شود.
وی با اشاره به جایگاه کارگران افزود: کارگران با دستان پینهبسته خود روزی حلال کسب میکنند و این جایگاه در تعالیم دینی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. شما کارگران قهرمانان تولید و کرامت ایران هستید و در مسیر ارزشمند کار و تلاش ایستادهاید.
استاندار قزوین با اشاره به ظرفیتهای استان گفت: قزوین یک کهندیار ریشهدار و یکی از ستونهای توسعه ایران است، تولیدات این استان نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور، بهویژه در حوزه مواد غذایی، ایفا میکند.
نوذری خاطرنشان کرد: حل مشکلات صنعت نیازمند حضور میدانی و تصمیمگیری عملی است و پویایی صنعت قزوین تأثیری مستقیم بر اقتصاد ملی دارد.