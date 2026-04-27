به گزارش ایلنا، برهان صلواتی در نشست هم‌اندیشی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان کردستان به مناسبت هفته کار و کارگر، افزود: این استان در حوزه روابط کار و تعامل میان کارگران و کارفرمایان، یکی از استان‌های اثرگذار کشور به شمار می‌رود و تصمیمات اتخاذ شده در این استان بازتاب قابل توجهی در میان مردم دارد.

وی ادامه داد: در این راستا خواستار تشکیل تیمی برای ریشه‌یابی مشکلات جامعه کارگری کردستان هستیم و در این راستا از نمایندگان انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران بخش ساختمان استان کردستان تقاضا می‌شود با برگزاری دوره‌های منظم آموزشی در راستاء ارتقای ایمنی و حفاظت فردی کارگران و کارفرمایان اقدام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان اظهار داشت: مطالبه‌گری حوزه کار و تولیدی فرایندی 2 طرفه است و بدون نقد سازنده تغییری شکل نمی‌گیرد. سیستم اداری باید نقدپذیر باشد و از طرح وعده‌های غیرعملی پرهیز شود. پیشرفت جامعه در گرو مطالبه‌گری سازنده، نقد مسئولانه و اصلاح روندهای پیش رو است.

صلواتی تصریح کرد: مسئولان استان در کنار جامعه کارگری و کارفرمایی حضور دارند و زمان آن رسیده که از دل این گفت‌وگوها مسائل و مشکلات استخراج و برای حل آنها برنامه‌ریزی شود. هم‌اندیشی‌ها باید در این مسیر حرکت کنند و به کاهش بیکاری، کاهش حوادث کار و افزایش همکاری میان بخش‌های مختلف منجر شود.

وی بیان داشت: با هم‌افزایی میان نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید تلاش شود هر ماه یکی از مشکلات را حل کنیم و با رویکردی حکیمانه پیش برویم تا از نشست‌های هم‌اندیشی، برای بهبود شرایط بهره‌برداری مناسب شود. این نشست‌ها زمانی اثرگذار خواهند بود که به خروجی عملی و پیگیری مستمر منجر شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان تأکید کرد: زمان اهمیت ویژه‌ای دارد و مسائل کار و تولید باید با مدیریت زمان پیگیری شود. باید با همکاری، همفکری و پیگیری مستمر، مسیر اصلاح و بهبود را ادامه داد. باید با ریشه‌یابی مسائل، اصلاح امور و برنامه‌ریزی‌های علمی، مسیر حل مشکلات را پیگیری کنیم.

انتهای پیام/