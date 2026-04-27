مدیرکل کار استان عنوان کرد:

ضرورت بازگشت کارگران بیمار به چرخه تولید / صرفاً پرداخت مستمری و کمک هزینه‌های معیشتی برای کارگران هنر نیست

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان بر ضرورت بازگشت کارگران بیکار به چرخه تولید تأکید کرده و در این خصوص گفت: صرفاً پرداخت مستمری و کمک هزینه‌های معیشتی برای کارگران هنر نیست. در این راستا موفقیت زمانی حاصل می‌شود که بتوانیم کارگران بیکار شده را دوباره به عرصه تولید بازگردانیم.

به گزارش ایلنا، برهان صلواتی در نشست هم‌اندیشی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان کردستان به مناسبت هفته کار و کارگر، افزود: این استان در حوزه روابط کار و تعامل میان کارگران و کارفرمایان، یکی از استان‌های اثرگذار کشور به شمار می‌رود و تصمیمات اتخاذ شده در این استان بازتاب قابل توجهی در میان مردم دارد.

وی ادامه داد: در این راستا خواستار تشکیل تیمی برای ریشه‌یابی مشکلات جامعه کارگری کردستان هستیم و در این راستا از نمایندگان انجمن‌های صنفی کارگران و استادکاران بخش ساختمان استان کردستان تقاضا می‌شود با برگزاری دوره‌های منظم آموزشی در راستاء ارتقای ایمنی و حفاظت فردی کارگران و کارفرمایان اقدام کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان اظهار داشت: مطالبه‌گری حوزه کار و تولیدی فرایندی 2 طرفه است و بدون نقد سازنده تغییری شکل نمی‌گیرد. سیستم اداری باید نقدپذیر باشد و از طرح وعده‌های غیرعملی پرهیز شود. پیشرفت جامعه در گرو مطالبه‌گری سازنده، نقد مسئولانه و اصلاح روندهای پیش رو است.

صلواتی تصریح کرد: مسئولان استان در کنار جامعه کارگری و کارفرمایی حضور دارند و زمان آن رسیده که از دل این گفت‌وگوها مسائل و مشکلات استخراج و برای حل آنها برنامه‌ریزی شود. هم‌اندیشی‌ها باید در این مسیر حرکت کنند و به کاهش بیکاری، کاهش حوادث کار و افزایش همکاری میان بخش‌های مختلف منجر شود.

وی بیان داشت: با هم‌افزایی میان نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باید تلاش شود هر ماه یکی از مشکلات را حل کنیم و با رویکردی حکیمانه پیش برویم تا از نشست‌های هم‌اندیشی، برای بهبود شرایط بهره‌برداری مناسب شود. این نشست‌ها زمانی اثرگذار خواهند بود که به خروجی عملی و پیگیری مستمر منجر شوند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کردستان تأکید کرد: زمان اهمیت ویژه‌ای دارد و مسائل کار و تولید باید با مدیریت زمان پیگیری شود. باید با همکاری، همفکری و پیگیری مستمر، مسیر اصلاح و بهبود را ادامه داد. باید با ریشه‌یابی مسائل، اصلاح امور و برنامه‌ریزی‌های علمی، مسیر حل مشکلات را پیگیری کنیم.

اخبار مرتبط
