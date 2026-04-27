به گزارش ایلنا، رضا محمدرحیمی افزود: بیشترین میزان آسیب مربوط به شهرستان ایلام است که با آسیب‌دیدگی 178 واحد صنفی در رتبه نخست قرار دارد. شهرستان مهران با 75 واحد و شهرستان آبدانان با 35 واحد در رده‌های بعدی قرار دارند. دیگر محل‌های کسب‌وکار آسیب‌دیده نیز در نقاط گوناگون استان ایلام پراکنده شده‌اند.

وی ادامه داد: فرایند بازدید و آمارگیری از واحدهای صنفی آسیب‌دیده با فعال‌سازی صنف‌ها و رؤسای اداره‌های صمت شهرستان‌ها در دستور کار قرار گرفته است. بیشترین نوع آسیب‌ها مربوط به شکستگی شیشه، در و پنجره است. در این راستا برآوردهای خسارت‌ها در 2 بخش گروه مالکان و مستأجران انجام گرفته است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان ایلام به روند ارزیابی واحدهای صنفی آسیب دیده از جنگ رمضان در استان اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: تمرکز اصلی بر روی آن دسته از واحدهای صنفی است که وسایل و ابزارهای داخلی آنها آسیب دیده و فرایند برآورد در این زمینه با هماهنگی بنیاد مسکن استان ادامه دارد.

محمدرحیمی به پرداخت تسهیلات برای واحدهای آسیب‌دیده اشاره داشته و تصریح کرد: کمک‌های مالی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط به مبلغ 440 میلیون ریال برای هر نفر در سامانه «کات» ثبت شده است. نرخ سود پایه این تسهیلات 23 درصد تعیین شده، اما در صورت حفظ اشتغال این نرخ تا 18 درصد کاهش می‌یابد.

