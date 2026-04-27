رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان:
مهمترین مطالبه جامعه کارگری، تثبیت امنیت شغلی و پرداخت عادلانه حقوق است/شرکتهای واسطهای باید حذف شوند
رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان گلستان، با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار اشتغال و قراردادهای کارگری در استان، اظهار کرد: حضور شرکتهای واسطهای در روند استخدام و پرداخت حقوق کارگران، موجب تضییع حقوق نیروی کار و کاهش امنیت شغلی آنها شده است.
به گزارش ایلنا از گلستان، روحالله تجری به مناسبت هفته کارگر دردیدار با استاندار گلستان افزود: بسیاری از تولیدکنندگان و کارگران استان گلستان از این وضعیت ناراضیاند؛ چرا که واسطهها سهم قابل توجهی از منابع مالی را بدون هیچ نقشی در تولید دریافت میکنند. ما معتقدیم کارگران باید مستقیماً با دستگاههای دولتی یا کارفرمای اصلی قرارداد ببندند تا از حقوق قانونی، بیمه و مزایای واقعی خود برخوردار شوند.
تجری در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرد: اکنون نقدینگی و درآمد حاصل از تولیدات استان، بهجای آنکه در چرخه اقتصادی گلستان بماند، عمدتاً در تهران مدیریت و هزینه میشود. این امر باعث میشود گردش مالی استان ضعیف شده و مشکلات معیشتی کارگران بیشتر شود. منابع مالی ناشی از تولید باید در خود استان باقی بماند تا از آن برای توسعه صنایع، افزایش اشتغال و بهبود وضعیت کارگران استفاده شود.
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار گلستان در پایان خاطرنشان کرد: امروز مهمترین مطالبه جامعه کارگری، تثبیت امنیت شغلی و پرداخت عادلانه حقوق است. حذف شرکتهای واسطهای، اجرای دقیق قانون کار و توجه به توزیع عادلانه منابع مالی در استان، میتواند گام مؤثری برای آرامش روانی و معیشتی کارگران گلستانی باشد.