در نظر گرفتن اشد مجازات برای عامل تیراندازی میدان آزادی شهر کرمان

به گزارش ایلنا، مهدی بخشی به تشریح جزئیات این خبر پرداخته و در این رابطه افزود: فرد ضارب که در روزهای گذشته اقدام به تیراندازی و ایجاد ناامنی در میان شهروندان حاضر در تجمعات شبانه میدان آزادی شهر کرمان کرده بود، از عناصر و مزدوران وابسته به گروه‌های معاند خارج از کشور است.

وی به اقدامات انجام شده برای دستگیری عامل این اتفاق اشاره کرده و ادامه داد: با دستور قضایی و تلاش‌های شبانه‌روزی سربازان گمنام امام زمان، عامل تیراندازی در میدان آزادی شهر کرمان شناسایی و بازداشت شده است. همچنین سلاح مورد استفاده در این اقدام تروریستی نیز کشف و ضبط شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان اظهار داشت: دستگاه قضایی در مواجهه با هرگونه اقدام تروریستی و تضعیف‌کننده امنیت اجتماعی، به هیچ وجه مماشات نخواهد کرد. هیچ فرد یا گروهی مجاز نیست امنیت و آسایش مردم را تهدید کند و با اهداف دشمن‌پسند، فضای عمومی شهر را متشنج سازد.

بخشی بر حفظ امنیت عمومی و آرامش جامعه تأکید داشته و در این رابطه تصریح کرد: امنیت عمومی خط قرمز نظام کشور ایران و دستگاه قضایی این کشور است. هرگونه تهدید علیه آرامش جامعه با واکنش سخت و قانونی مواجه خواهد شد. در این راستا از همکاری و هوشیاری مردم کرمان قدردانی می‌شود.

