شهردار رشت خبر داد؛
گرهگشایی از شرق به غرب رشت؛ کانال ژ ۵ طی هفتههای آینده کامل میشود
شهردار رشت از پیشرفت فیزیکی مطلوب چندین پروژه کلیدی عمرانی و ترافیکی در سطح شهر خبر داد و گفت: با وجود بحران مالی، عملیات تعریض «پل کماکل» برای بهرهبرداری کامل از خیابان شهید سلیمانی آغاز شده و تکمیل «کانال ژ ۵» طی هفتههای پیش رو انجام میشود.
به گزارش ایلنا از رشت، اسماعیل میرغضنفری، فرماندار رشت به همراه معاون هماهنگی و امور عمرانی فرمانداری و جمعی از مدیران آب منطقهای گیلان، با حضور در دفتر شهردار رشت، آخرین وضعیت پروژههای عمرانی و ترافیکی اولویتدار شهر را مورد بررسی قرار دادند.
تکمیل آسفالت کانال ژ ۵ تا هفته آینده
رحیم شوقی شهردار رشت در این نشست با اعلام پایان آسفالت لایه آخر «خیابان جدید شهید سلیمانی» به طول ۴ کیلومتر، گفت: فقط خطکشی و نصب علائم باقی مانده و با نصب جداول، این پروژه به زودی به بهرهبرداری میرسد.
وی با اشاره به عملیات اجرایی «پل روی رودخانه زرجوب» در ورودی جاده پیر بازار و «پل ۲۰ متری گاز» در حاشیه رودخانه و برنامه ریزی توافق با مالکان خبر داد و افزود: این دو پل نقش حیاتی در کاهش ترافیک مسیر دارند که پیگیری حقوقی آنها ادامه دارد.
شهردار رشت از همکاری آب منطقهای گیلان برای رفع موانع این پروژهها قدردانی کرد.
وی از اتصال «بلوار شهید کوچکی به گلزار» در تقاطع معلم و سرگل تا پایان تیرماه خبر داد و گفت: با تبدیل این نقطه به چهارراه، بخش قابل توجهی از بار ترافیکی قلیپور کاهش مییابد. همچنین استفاده از «کانال متروکه هوایی» در محدوده انتهای پل ۲۰ متری گاز برای ایجاد راه موازی به جاده درفک و میدان جهاد در دست بررسی است.
تعریض پل کماکل؛ گام نهایی برای خیابان شهید سلیمانی
شهردار رشت در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت تکمیل معابر شرقی-غربی شهر، از تعریض پل کماکل به عنوان یکی از اولویتهای عمرانی نام برد و گفت: این پروژه در راستای بهرهبرداری کامل از خیابان شهید سلیمانی تعریف شده و با اتمام آن، گره ترافیکی این محدوده برای همیشه باز خواهد شد.
شوقی در پایان خاطرنشان کرد: مشکل اصلی پروژههای عمرانی شهری «تملک اراضی» است که بخشی با توافق مالکان و بخشی با واگذاری امتیاز کاربری قابل حل است.
وی افزود: با وجود شرایط مالی دشوار، هیچ پروژهای متوقف نشده و پازل ترافیکی محدوده بازار و قلیپور تا پایان اردیبهشت تکمیل میشود.