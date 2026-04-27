در راستای حفاظت از ذخایر آبزیان:
توقیف بیش از ۳۰۰ رشته ادوات صیادی غیرمجاز در پارک ملی بوجاق
سرپرست پارک ملی خشکی - دریایی بوجاق از کشف و توقیف بیش از ۳۰۰ رشته ادوات صیادی غیرمجاز در محدوده این پارک و مسیر رودخانه سفیدرود خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، یعقوب رخشبهار با اشاره به اینکه در جریان گشت و پایشهای مستمر یگان حفاظت این پارک در ماههای اسفند و فروردین، بیش از ۳۰۰ رشته ادوات صیادی غیرمجاز کشف و توقیف شد گفت: این اقدام در راستای حفاظت از ذخایر آبزیان و جلوگیری از صید غیرمجاز در فصل حساس تخمریزی ماهیان انجام شده است.
وی افزود: در این عملیاتها در مجموع ۸۳ رشته «کلکوم»، ۲۱۲ رشته تور زیرآبی، ۱۱ دستگاه تور «ساچوق» و ۲ حلقه تیوپ صیادی که بهصورت غیرمجاز در محدوده پارک و مسیر رودخانه نصب شده بود، شناسایی، جمعآوری و توقیف شد.
رخشبهار با اشاره به اجرای عملیات پاکسازی رودخانه سفیدرود در دوره ممنوعیت صید گفت: مأموران یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی بوجاق با حضور میدانی و پایش مستمر در مناطق مختلف، بهویژه در مسیرهای مهاجرت و تخمریزی ماهیان، اقدام به شناسایی و جمعآوری دامهای صیادی غیرمجاز کردند.
سرپرست پارک ملی بوجاق افزود: در جریان این مأموریتها، ادوات صیادی که بهصورت غیرمجاز در مسیر رودخانه نصب شده و مانع حرکت طبیعی آبزیان میشد، تخریب و جمعآوری شد.
وی با تأکید بر اهمیت حفاظت از زیستگاههای آبی و صیانت از ذخایر ارزشمند آبزیان تصریح کرد: استفاده از دامها و ادوات صیادی غیرمجاز، بهویژه در فصل تخمریزی ماهیان، تهدیدی جدی برای جمعیت گونههای آبزی محسوب میشود و یگان حفاظت محیط زیست با هرگونه تخلف در این زمینه برخورد قانونی خواهد کرد.
رخشبهار از شهروندان، صیادان و جوامع محلی خواست در صورت مشاهده هرگونه صید غیرمجاز یا تخریب زیستگاههای آبی، موضوع را از طریق ادارات حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.