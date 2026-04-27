تداوم بارشهای بهاری و کاهش دما در گیلان
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: بارش باران، وزش باد و رعد و برق به تناوب تا چهارشنبه در استان ادامه دارد و دمای هوا ۴ تا ۸ درجه کاهش مییابد.
به گزارش ایلنا از رشت، محمد دادرس گفت: با تداوم ناپایداری هوا در گیلان، بارش تناوبی باران به همراه وزش باد و رعد و برق تا چهارشنبه در استان ادامه دارد.
وی از کاهش ۴ تا ۸ درجهای دمای هوای گیلان در این مدت خبر داد و افزود: دریای خزر هم امروز با حداکثر ارتفاع موج ۶۰ سانتی متر، برای فعالیتهای دریانوردی با احتیاط مناسب و فردا با ارتفاع موج ۲۰ تا ۸۰ سانتی متر، در برخی ساعات نامناسب است.
مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: گرمترین منطقه استان در شبانه روز گذشته صومعه سرا با ۲۳ درجه دما، و خنکترین منطقه، حیران با ۹ درجه دما ثبت شد.
دمای فعلی رشت، مرکز گیلان ۲۰ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۶۸ درصد است.