نخستین نشاء ماشینی برنج در دهسر کیاشهر

به گزارش ایلنا، رحمت حیدری نژاد فرماندار آستانه اشرفیه در حاشیه این مراسم گفت: آستانه اشرفیه با دارا بودن دو بخش مرکزی و کیاشهر حدود۲۳ هزار هکتار شالیزار با ۳۶ هزار بهره بردار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از روش‌های علمی و رویکرد‌های کارشناسی در فرایند تولید، گفت: استفاده از دانش روز می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری کشاورزی ایفا کند.

حسن امیرنژاد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آستانه اشرفیه هم گفت: با برنامه ریزی‌های انجام شده پیش بینی می‌شود امسال ۸۰ درصد شالیزار‌های این شهرستان ماشینی نشا شود.

شهرستان آستانه اشرفیه با داشتن ۲ بخش مرکزی و کیاشهر، چهار دهستان و ۱۰۸ روستا حدود ۲۳ هزار هکتار شالیزار دارد که سالانه حدود ۹۰ هزار تن برنج سفید از این شالیزار‌ها استحصال می‌شود.

