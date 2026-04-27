نخستین نشاء ماشینی برنج در دهسر کیاشهر

نخستین نشاء ماشینی برنج در دهسر کیاشهر
نخستین نشاء ماشینی برنج در شهرستان آستانه اشرفیه با کاشت رقم هاشمی، امروز در روستای دهسر کیاشهر انجام شد.

به گزارش ایلنا، رحمت حیدری نژاد فرماندار آستانه اشرفیه در حاشیه این مراسم گفت: آستانه اشرفیه با دارا بودن دو بخش مرکزی و کیاشهر حدود۲۳ هزار هکتار شالیزار با ۳۶ هزار بهره بردار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از روش‌های علمی و رویکرد‌های کارشناسی در فرایند تولید، گفت: استفاده از دانش روز می‌تواند نقش مهمی در کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری کشاورزی ایفا کند.

حسن امیرنژاد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آستانه اشرفیه هم گفت: با برنامه ریزی‌های انجام شده پیش بینی می‌شود امسال ۸۰ درصد شالیزار‌های این شهرستان ماشینی نشا شود.

شهرستان آستانه اشرفیه با داشتن ۲ بخش مرکزی و کیاشهر، چهار دهستان و ۱۰۸ روستا حدود ۲۳ هزار هکتار شالیزار دارد که سالانه حدود ۹۰ هزار تن برنج سفید از این شالیزار‌ها استحصال می‌شود.

