وی ادامه داد: محیط‌بان به این متخلفان تذکر داده و مانع قطع درخت شده بود که این موضوع باعث درگیری با متخلفان شد و متخلفان با اره موتوری این محیط‌بان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

اشرفی گفت: این درگیری موجب مجروح شدن این محیط‌بان از ناحیه بازوی راست شد که پس از تعقیب و گریز یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی دز، فرد ضارب به همراه موتورسیکلت و اره موتوری دستگیر شد.