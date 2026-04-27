دستگیری ضارب محیط‌بان پارک ملی دز

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خوزستان با اشاره به شدت آسیب وارده به محیط‌بان پارک ملی دز در درگیری با متخلفان چوب، از دستگیری ضارب این محیط‌بان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان، محمدجواد اشرفی امروز دوشنبه افزود: عصر روز گذشته یکی از محیط‌بانان استان خوزستان به نام محمد اسماعیلی محیط بانان پارک ملی دز برای گشت و کنترل عازم جنگل‌های باقر و عبدعون شده بود که پس از گشت موتوری متوجه حضور ۲ نفر متخلف در حال قطع کردن درخت شد.

وی ادامه داد: محیط‌بان به این متخلفان تذکر داده و مانع قطع درخت شده بود که این موضوع باعث درگیری با متخلفان شد و متخلفان با اره موتوری این محیط‌بان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

اشرفی گفت: این درگیری موجب مجروح شدن این محیط‌بان از ناحیه بازوی راست شد که پس از تعقیب و گریز یگان حفاظت محیط زیست پارک ملی دز، فرد ضارب به همراه موتورسیکلت و اره موتوری دستگیر شد.

اخبار مرتبط
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید