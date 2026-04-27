تعیین نرخ سرویس مدارس شیراز وارد فاز پایانی شد

به گزارش ایلنا، علی‌اصغر ولی‌زاده اعلام نهایی شدن نرخ سرویس مدارس سال تحصیلی آتی، به حضور پرشور مدیران شرکت‌ها، عوامل اجرایی و رانندگان سرویس مدارس در تجمعات مردمی اشاره و اظهار داشت: این برنامه با هدف حمایت از وطن، تقویت همبستگی ملی و پشتیبانی معنوی از نیروهای مسلح کشور برگزار شد و با استقبال گسترده همراه بود.

وی افزود: برپایی موکب در این برنامه، نمادی از پیوند میان سازمان مدیریت حمل‌ونقل مسافر شهرداری شیراز، جامعه آموزشی و ناوگان حمل‌ونقل دانش‌آموزی در حمایت از امنیت و اقتدار ملی است.

استرداد قسط پایانی و مراحل نهایی تعیین نرخ سال آینده

ولی‌زاده درباره بازگشت قسط آخر هزینه‌های سرویس مدارس در سال جاری نیز تصریح کرد: تصمیم نهایی در جلسه آتی شورای ترافیک استان اتخاذ خواهد شد و پس از تصویب و طی روند اداری، مبالغ به اولیای دانش‌آموزان عودت داده می‌شود.

مدیر پروژه سرویس مدارس همچنین درباره تعیین نرخ سرویس مدارس در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ توضیح داد: فرآیند کارشناسی رو به پایان است و به‌زودی جمع‌بندی نهایی برای بررسی و تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال خواهد شد. پس از تصویب در شورای شهر، مصوبه برای تأیید نهایی به فرمانداری شیراز فرستاده شده و سپس به‌صورت رسمی به مدارس، شرکت‌های سرویس مدارس و خانواده‌ها ابلاغ می‌شود.

وی تأکید کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، آموزش مستمر رانندگان، نظارت دقیق بر عملکرد شرکت‌های سرویس مدارس و رسیدگی به دغدغه‌های اولیا از اولویت‌های اصلی سال آینده خواهد بود.

ولی‌زاده خاطرنشان کرد: هدف شهرداری شیراز در سال تحصیلی جدید، اجرای پروژه سرویس مدارس با نظم بیشتر، ایمنی بالاتر و رضایت‌مندی حداکثری والدین و رانندگان است.

بنابراین گزارش، با تکمیل بررسی‌های کارشناسی و پیشبرد هماهنگی‌های اجرایی، پروژه سرویس مدارس شیراز در آستانه نهایی‌شدن قرار گرفته و انتظار می‌رود با تصویب نهایی و ابلاغ رسمی، سال تحصیلی آینده با نظم بیشتر، ایمنی تقویت‌شده و خدماتی منسجم‌تر در حوزه حمل‌ونقل دانش‌آموزی آغاز شود.

