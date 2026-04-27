استاندار لرستان:
دشمن در تهاجم اقتصادی هم شکست میخورد/ پرداخت ۴ همت از محل تسهیلات سفر رئیسجمهور
استاندار لرستان گفت: دشمن غدار پس از شکست مفتضحانه در نبرد با رزمندگان سپاه، ارتش و نیروهای انتظامی در جنگ تحمیلی سوم، تغییر رویکرد داشته تا با فشار شدیدی که در ۴۷ سال گذشته به کشور وارد کرده، اینبار به محاصره اقتصادی بپردازد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی امروز دوشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، اظهارداشت: قطعاً این توطئه و تهاجم اقتصادی دشمن نیز منجر به شکست خواهد شد.
وی ادامه داد: در این راستا پیرو تاکید ریاست محترم جمهور امروز، جلسه گفتگو ستاد گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد و طی آن مدیران دستگاههای مختلف اجرایی با تولیدکنندگان و صاحبان صنایع استان به گفتگو و بررسی مسائل این حوزه پرداختند.
استاندار لرستان تاکید کرد: با توجه به شرایط جنگی، تحریم و محاصره اقتصادی که صورت گرفته، حمایت تام و تمام دولت به معنی حاکمیت از سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و تأمینکنندگان معیشت مردم در دستور کار قرار دارد.
شاهرخی افزود: همچنین از محل ۲۳ همت تسهیلاتی که به عنوان سرمایه در گردش و سرمایه ثابت برای واحدهای تولیدی در جریان سفر ریاست محترم جمهوری اختصاص داده شد، میزان ۴ همت به صاحبان صنایع منتخب و واجدشرایط، پرداخت شده است.
وی ادامهداد: برای تامین نیازهای ضروری و کالاهای اساسی مردم نیز تصمیمات مقتضی گرفته شد که خوشبختانه امروز هیچگونه کمبود کالایی در استان وجود ندارد.
شاهرخی گفت: با پیشبینی و برنامهریزی دولت، کالاهای اساسی در انبارها به اندازه کافی وجود دارد و بحث نظارت بر قیمتها و نظارت بر بازار بصورت جدی در جریان است.
استاندار لرستان اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد برای حمایت از تولید، روابط نزدیکتر و همکاری بیشتری بین واحدهای تولیدی و شرکتهای خدماتی از جمله آب، برق و گاز وجود داشته باشد تا تولیدکنندگان بتوانند با توجه به محدودیتهای مالی و… موجود به ادامه فعالیت بپردازند و شاهد قطع برق، گاز و آب در این واحدها نباشیم.