به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی امروز دوشنبه در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، اظهارداشت: قطعاً این توطئه و تهاجم اقتصادی دشمن نیز منجر به شکست خواهد شد.

وی ادامه‌ داد: در این راستا پیرو تاکید ریاست محترم جمهور امروز، جلسه گفتگو ستاد گفتگوی دولت و بخش خصوصی برگزار شد و طی آن مدیران دستگاه‌های مختلف اجرایی با تولیدکنندگان و صاحبان صنایع استان به گفتگو و بررسی مسائل این حوزه پرداختند.

استاندار لرستان تاکید کرد: با توجه به شرایط جنگی، تحریم و محاصره اقتصادی که صورت گرفته، حمایت تام و تمام دولت به معنی حاکمیت از سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان معیشت مردم در دستور کار قرار دارد.

شاهرخی افزود: همچنین از محل ۲۳ همت تسهیلاتی که به عنوان سرمایه در گردش و سرمایه ثابت برای واحدهای تولیدی در جریان سفر ریاست محترم جمهوری اختصاص داده شد، میزان ۴ همت به صاحبان صنایع منتخب و واجدشرایط، پرداخت شده است.

وی ادامه‌داد: برای تامین نیازهای ضروری و کالاهای اساسی مردم نیز تصمیمات مقتضی گرفته شد که خوشبختانه امروز هیچ‌گونه کمبود کالایی در استان وجود ندارد.

شاهرخی گفت: با پیش‌بینی و برنامه‌ریزی دولت، کالاهای اساسی در انبارها به اندازه کافی وجود دارد و بحث نظارت بر قیمت‌ها و نظارت بر بازار بصورت جدی در جریان است.

استاندار لرستان اظهار داشت: در این جلسه مقرر شد برای حمایت از تولید، روابط نزدیک‌تر و همکاری بیشتری بین واحدهای تولیدی و شرکت‌های خدماتی از جمله آب، برق و گاز وجود داشته باشد تا تولیدکنندگان بتوانند با توجه به محدودیت‌های مالی و… موجود به ادامه فعالیت بپردازند و شاهد قطع برق، گاز و آب در این واحدها نباشیم.

