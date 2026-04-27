مشاهده ۶۰ قطعه اردک سر سیاه در حال انقراض در تالاب کانی برازان

وی اضافه کرد: اردک های سرسفید در این فصل به منظور لانه‌سازی و تخم‌گذاری وارد تالاب می شود و با توجه به آب کافی، امنیت و فضای نیزاری مناسب در تالاب بین‌المللی کانی‌برازان، تعدادی از این گونه با ارزش هر سال این تالاب را برای جوجه‌آوری انتخاب می کنند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: اردک سرسفید، حساسیت زیادی محل لانه سازی و جوجه‌آوری خود دارد و در صورت وجود مزاحم حتی اگر تخم‌گذاری هم کرده باشد، لانه خود را ترک می کند.

وی با بیان اینکه مشاهده اردک سرسفید در تالاب کانی برازان مهاباد می تواند خبر خوشی برای دوستداران محیط زیست باشد افزود: اردک سرسفید در سطح جهانی در زمره پرندگان حمایت شده قرار دارد و باید از مناطق تولید مثل آن حفاظت کامل به عمل آید.

وی در خصوص وضعیت کنونی تالاب بین‌المللی کانی‌برازان نیز گفت: هم اکنون با احیای زهکش‌ها و چشمه های اطراف این تالاب، حجم آب آن به مرحله سرریز رسیده است و تمام پهنه آبی آن با عمق مناسب دارای آب است.

وی افزود: این وضعیت مطلوب آب در کنار امنیت و غذا کافی برای پرندگان آبزی و کنارآبزی باعث شده است که هم اکنون ۴۰ هزار بال پرنده‌ مهاجر و بومی وارد این تالاب شوند.