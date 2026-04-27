مشاهده ۶۰ قطعه اردک سر سیاه در حال انقراض در تالاب کانی برازان

مشاهده ۶۰ قطعه اردک سر سیاه در حال انقراض در تالاب کانی برازان
رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: کارشناسان این اداره ۶۰ قطعه اردک‌ سرسفید مهاجر را در پناهگاه حیات وحش و تالاب بین‌المللی کانی‌برازان این شهرستان مشاهده کردند.

به گزارش ایلنا، فاروق سلیمانی در گفت و گو با خبرنگاران، بیان کرد: هر چند در سال‌های قبل نیز در این فصل، اردک سرسفید در پناهگاه حیات وحش و تالاب بین‌المللی «کانی‌برازان» مهاباد مشاهده شده بود اما این برای نخسیتن بار است ۶۰ قطعه از این گونه در حال انقراض در این تالاب دیده می شود.

وی اضافه کرد: اردک های سرسفید در این فصل به منظور لانه‌سازی و تخم‌گذاری وارد تالاب می شود و با توجه به آب کافی، امنیت و فضای نیزاری مناسب در تالاب بین‌المللی کانی‌برازان، تعدادی از این گونه با ارزش هر سال این تالاب را برای جوجه‌آوری انتخاب می کنند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست مهاباد گفت: اردک سرسفید، حساسیت زیادی محل لانه سازی و جوجه‌آوری خود دارد و در صورت وجود مزاحم حتی اگر تخم‌گذاری هم کرده باشد، لانه خود را ترک می کند.

وی با بیان اینکه مشاهده اردک سرسفید در تالاب کانی برازان مهاباد می تواند خبر خوشی برای دوستداران محیط زیست باشد افزود: اردک سرسفید در سطح جهانی در زمره پرندگان حمایت شده قرار دارد و باید از مناطق تولید مثل آن حفاظت کامل به عمل آید.

وی در خصوص وضعیت کنونی تالاب بین‌المللی کانی‌برازان نیز گفت: هم اکنون با احیای زهکش‌ها و چشمه های اطراف این تالاب، حجم آب آن به مرحله سرریز رسیده است و تمام پهنه آبی آن با عمق مناسب دارای آب است.

وی افزود: این وضعیت مطلوب آب در کنار امنیت و غذا کافی برای پرندگان آبزی و کنارآبزی باعث شده است که هم اکنون ۴۰ هزار بال پرنده‌ مهاجر و بومی وارد این تالاب شوند.

