به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان روز دوشنبه هفتم اردیبهشت ماه در حاشیه بازدید از یکی از واحدهای تولیدی استان با بیان اینکه کارگران در شرایط ویژه کنونی در کنار سایر عرصه‌ها بار سنگین جبهه اقتصادی را بر دوش می‌کشند، افزود: خوشبختانه با وجود شرایط جنگ، کارگران ما در جبهه اقتصادی با تمام توان مشغول فعالیت هستند و این همراهی برای استمرار تولید بسیار ارزشمند است.

وی با اشاره به وضعیت واحدهای تولیدی استان لرستان گفت: در لرستان تنها تعداد انگشت‌شماری از واحدهای تولیدی با آسیب‌های محدود مواجه شده‌اند و عموم ۱۸ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی استان فعال هستند. این موضوع نتیجه تلاش کارگران و همچنین تدابیر دولت در حوزه پشتیبانی از تولید است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان یکی از اقدامات حمایتی دولت را افزایش حقوق کارگران عنوان کرد و ادامه داد: در سال جاری شاهد افزایش ۴۵ درصدی حقوق در سطح پایه و تا ۶۰ درصد در سایر سطوح بودیم. این تصمیم با هدف حفظ معیشت کارگران در شرایط اقتصادی فعلی اتخاذ شد.

او همچنین از پیش‌بینی تمهیدات لازم برای حمایت از کارگران در صورت بروز آسیب‌های احتمالی خبر داد و گفت: در حوزه بیمه بیکاری برنامه‌ریزی دقیقی انجام شده تا اگر در این دوران شرایط خاصی برای واحدهای تولیدی یا کارگران پیش آمد، بتوانیم حمایت‌های لازم را ارائه دهیم.

توصیفیان در پایان با تأکید بر نقش کلیدی کارگران در استمرار چرخه تولید اظهار امیدواری کرد که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و همراهی جامعه کارگری، روند فعالیت واحدهای تولیدی استان با قدرت ادامه یابد.

