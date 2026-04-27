به گزارش ایلنا، امید امیدی شاه آباد روز دوشنبه هفتم اردیبهشت ماه در نشست با فرمانداران که باحضور استاندار لرستان برگزار شد، در خصوص چالش جذب سرمایه‌گذار، بر نقش کلیدی فرمانداران در شناسایی زمین‌های مناسب با قابلیت‌های اقتصادی هر شهرستان تأکید کرد و خواستار ایجاد یک بانک اطلاعاتی از زمین‌های مستعد در فرمانداری‌ها شد تا فرآیند معرفی زمین به سرمایه‌گذاران تسهیل گردد.

وی همچنین با اشاره به مصوبات اخیر ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید مبنی بر ارائه تسهیلات حمایتی به واحدهای اقتصادی خسارت دیده و پیمانکاران و مشاوران خسارت دیده متاثر از جنگ، یادآور شد: تشخیص واحدهای مستحق این تسهیلات مستلزم تأیید شورای تأمین استان/ شهرستان و یا ستاد مدیریت بحران است.

در ادامه امیدی خواستار فعال‌سازی کمیسیون‌های کارگری در شهرستان‌ها شد تا از بروز مشکلات کارگری ناشی از جنگ پیشگیری شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان همچنین بر ضرورت بازنگری در فرآیند صدور مجوزها و توجه به تراکم جمعیتی مناطق شهری برای مدیریت بهتر منابع، تأکید کرد.

امیدی با اشاره به چالش‌های تأمین انرژی، خواستار پیگیری جدی برای تجهیز نانوایی‌های فاقد تجهیزات پشتیبان به موتور برق و استفاده از سوخت‌های جایگزین شد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۳۰ درصد از نانوایی‌های استان مجهز به موتور برق هستند و این موضوع در برخی شهرستان‌ها بسیار پایین است که می‌تواند در زمان بروز بحران در شبکه برق، منجر به بروز مشکلات جدی شود.

معاون اقتصادی استاندار لرستان همچنین در این جلسه بر تسهیل فضای کسب و کار، مدیریت بازار و شناسایی واحدهای آسیب دیده از جنگ برای بهره‌مندی از مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تاکید کرد و گفت: تسریع در صدور مجوزها، مدیریت هوشمندانه زمین برای جذب سرمایه‌گذار و تشدید نظارت بر بازار و جلوگیری از تخلفات زنجیره‌ای در حوزه تولید و عرضه کالا از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی در سطح استان و شهرستان‌هاست.

معاون اقتصادی استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش به بررسی وضعیت بازار مرغ اشاره و اعلام کرد: میزان جوجه‌ریزی در استان لرستان در ماه فروردین به ۲ میلیون و ۲هزار قطعه رسیده است.

امیدی شاه‌آباد با اشاره به وفور مرغ گرم در حال حاضر تأکید کرد: عرضه مرغ منجمد به میزان کافی در شهرستان‌ها هم صورت می‌گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در پایان از فرمانداران خواست از طریق مدیران جهاد شهرستان، برنامه کشتار مرغ را از ۱۰ تا ۲۰ روز قبل تحت کنترل داشته باشند تا از هرگونه بی‌ثباتی در عرضه و قیمت مرغ جلوگیری شود.

انتهای پیام/