مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه:

خسارت جنگ رمضان به ۱۳ هزار واحد مسکونی و تجاری

مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه گفت: در پی جنگ رمضان و بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، در مجموع ۱۳ هزار و ۲۵۸ واحد مسکونی و تجاری در کرمانشاه آسیب دیده‌اند که شامل واحدهای تعمیراتی و تخریبی در هر دو بخش مسکونی و تجاری است

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، شمس‌اله خدادادی، مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه در جمع خبرنگاران گفت : در پی وقوع جنگ تحمیلی سوم، ارزیابی واحدهای مسکونی و تجاری آسیب‌دیده در استان کرمانشاه توسط بنیاد مسکن صورت گرفته است.

وی افزود: برای این منظور ۵۰ اکیپ ارزیابی متشکل از ۱۸۰ نفر کارشناس در سطح استان فعالیت کرده‌اند که تاکنون ۱۴هزار و ۶۰ واحد مورد ارزیابی قرار گرفته است. از این تعداد، ۱۱هزار و ۸۷۰ واحد تعمیراتی مسکونی، یک‌هزار و ۲۵۰ واحد تعمیری تجاری، ۱۲۵ واحد تخریبی مسکونی و ۱۳ واحد تخریبی تجاری شناسایی شده‌اند.  

 مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه در ادامه، بیان کرد: تاکنون ۶ جلسه مدیریت بحران و ستاد بازسازی با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شده است. همچنین برای سرعت بخشیدن به ارزیابی‌ها، ۱۵ ستاد در سطح استان و ۱۳ ستاد در شهرستان‌ها (دو ستاد ویژه در شهرستان کرمانشاه) فعال هستند.

مدیرکل بنیاد مسکن کرمانشاه با اشاره به روند پرداخت خسارت‌ها، خاطرنشان کرد: تاکنون از متقاضی مشمول دریافت خسارت، ۲۱۲ نفر تعیین شعبه و ۱۷۰ فقره پرداخت انجام شده است. وی تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده را بسته به جمعیت شهرها متفاوت اعلام کرد و گفت: در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، تسهیلات ۴۰ میلیون تومانی و در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت، تسهیلات ۶۰ میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. خدادادی در پایان، تصریح کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمانشاه با تمام توان در کنار مردم آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم قرار دارد و روند بازسازی با جدیت و سرعت در حال انجام است.

