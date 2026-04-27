مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه:
خسارت جنگ رمضان به ۱۳ هزار واحد مسکونی و تجاری
مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه گفت: در پی جنگ رمضان و بر اساس ارزیابیهای انجامشده، در مجموع ۱۳ هزار و ۲۵۸ واحد مسکونی و تجاری در کرمانشاه آسیب دیدهاند که شامل واحدهای تعمیراتی و تخریبی در هر دو بخش مسکونی و تجاری است
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، شمساله خدادادی، مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه در جمع خبرنگاران گفت : در پی وقوع جنگ تحمیلی سوم، ارزیابی واحدهای مسکونی و تجاری آسیبدیده در استان کرمانشاه توسط بنیاد مسکن صورت گرفته است.
وی افزود: برای این منظور ۵۰ اکیپ ارزیابی متشکل از ۱۸۰ نفر کارشناس در سطح استان فعالیت کردهاند که تاکنون ۱۴هزار و ۶۰ واحد مورد ارزیابی قرار گرفته است. از این تعداد، ۱۱هزار و ۸۷۰ واحد تعمیراتی مسکونی، یکهزار و ۲۵۰ واحد تعمیری تجاری، ۱۲۵ واحد تخریبی مسکونی و ۱۳ واحد تخریبی تجاری شناسایی شدهاند.
مدیرکل بنیاد مسکن استان کرمانشاه در ادامه، بیان کرد: تاکنون ۶ جلسه مدیریت بحران و ستاد بازسازی با حضور استاندار کرمانشاه برگزار شده است. همچنین برای سرعت بخشیدن به ارزیابیها، ۱۵ ستاد در سطح استان و ۱۳ ستاد در شهرستانها (دو ستاد ویژه در شهرستان کرمانشاه) فعال هستند.