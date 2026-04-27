خسارت سیل و تگرگ به ۱۷۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شاهین دژ

به گزارش ایلنا، حسین محمدنیا بیان کرد: بارش‌های تگرگی، سرمازدگی و وقوع سیل در ماه‌های اسفند و فروردین، بخش عمده‌ای از اراضی زراعی و باغی شاهین‌دژ را تحت تأثیر قرار داده و به آنها آسیب جدی وارد کرده است.

وی با اشاره به وضعیت خسارت در باغات شهرستان اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، یک‌هزار و ۳۵۰ هکتار از باغات بارور این شهرستان بین ۳۰ تا ۳۵ درصد دچار خسارت شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهین‌دژ گفت: در بخش اراضی زراعی نیز بر اثر تگرگ، ۳۵ هکتار از مزارع کلزا بین ۷۰ تا ۹۰ درصد و ۶ هکتار از همین محصول نیز بر اثر سیل بین ۴۰ تا ۷۰ درصد خسارت دیده است.

محمدنیا با بیان اینکه مجموع اراضی زیر کشت کلزا در این شهرستان حدود ۸۰ هکتار است، توضیح داد: بیش از ۴۵ درصد از اراضی کلزای شاهین‌دژ به دلیل سیل و بارش تگرگ خسارت دیده است.

وی ادامه داد: سیل همچنین به ۲۰۰ هکتار از مزارع گندم شهرستان بین ۴۰ تا ۶۰ درصد خسارت وارد کرده و از مجموع ۲۰۰ هکتار اراضی زیر کشت سیر نیز حدود ۱۰۰ هکتار آن بر اثر تگرگ بین ۵۰ تا ۹۰ درصد از بین رفته است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهین‌دژ با تاکید بر لزوم پیگیری کشاورزان برای جبران خسارت‌ها گفت: کشاورزان خسارت‌دیده‌ای که دارای بیمه کشاورزی هستند، می‌توانند برای دریافت غرامت به شرکت‌های بیمه مربوطه مراجعه کنند و سایر کشاورزان نیز جهت بررسی و پیگیری میزان خسارت به کمیته شهرستانی رسیدگی به خسارات بخش کشاورزی معرفی خواهند شد.

انتهای پیام/