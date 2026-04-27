پیشگیری از آسیبهای عمیق روانی در زمان بحران/ حمایت روانیِ رایگان از خانوادههای شهدا
در شرایط بحرانی و جنگی، آسیبهای روانی اغلب دیرتر از آسیبهای جسمی دیده میشوند. در چنین شرایطی، مشاوره و حمایت روانی نه یک خدمت جانبی، بلکه ضرورتی حیاتی برای حفظ سلامت فردی و اجتماعی به شمار میآید.
به گزارش ایلنا، مدیرعامل گروه مؤسسات بهارنکو، با اشاره به مسئولیت اجتماعی این مجموعه در روزهای جنگ گفت: در شرایط جنگی، خانوادههای شهدا بیشترین فشار روانی و عاطفی را متحمل میشوند. فقدان عزیزان، ناگهانی و عمیق است و اگر در این مسیر، همراهی تخصصی و انسانی وجود نداشته باشد، این غم میتواند به آسیبهای ماندگار روانی تبدیل شود.
حمید مقامی، افزود: ما در بهارنکو باور داریم که وظیفهمان صرفاً ارائه خدمات معمول مشاورهای نیست، بلکه باید در کنار این خانوادهها بایستیم و اجازه ندهیم احساس تنهایی، بر رنج آنها افزوده شود.
وی با تأکید بر اهمیت تداوم حمایت روانی افزود: مشاوره در شرایط بحران، یک اقدام مقطعی یا کوتاهمدت نیست. خانوادههای شهدا نیازمند همراهی مستمر هستند؛ همراهیای که متناسب با شرایط روحی و مرحله سوگ آنها تغییر کند.
مقامی با اشاره به رویکرد انسانی این مجموعه تصریح کرد: ما معتقدیم مشاوره در چنین شرایطی فقط گفتوگو یا ارائه راهکار نیست، بلکه نوعی همدلی آگاهانه و مسئولانه است. خانوادههای شهدا باید احساس کنند که شنیده میشوند، درک میشوند و در این مسیر تنها نیستند. تلاش ما این بوده که مشاوره، برای آنها به فضایی امن تبدیل شود؛ فضایی که بتوانند بدون دغدغه، احساسات، نگرانیها و نیازهای خود را مطرح کنند.
مدیرعامل گروه مؤسسات بهارنکو با اشاره به رایگان بودن این خدمات گفت: تمامی خدمات مشاورهای بهارنکو برای خانوادههای شهدا بهصورت رایگان ارائه میشود و این موضوع را بخشی از تعهد انسانی و اجتماعی خود میدانیم.
وی خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم حمایت از خانوادههای شهدا، سرمایهگذاری برای آینده جامعه است. اگر بتوانیم به این خانوادهها کمک کنیم تا با آرامش و تابآوری بیشتری مسیر زندگی را ادامه دهند، در واقع به تقویت انسجام اجتماعی کمک کردهایم. بهارنکو خود را متعهد میداند که در روزهای جنگ و پس از آن، همچنان در کنار این خانوادهها باقی بماند و نقش حمایتی خود را ادامه دهد.