خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اشتغال در آذربایجان شرقی ۱.۸ درصد بالاتر از میانگین ملی است

کد خبر : 1778693
لینک کوتاه کپی شد.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: نسبت اشتغال استان به ۳۸.۴ درصد رسیده است، رقمی که ۱.۸ درصد بالاتر از میانگین ملی است.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، فرهاد ذوقی صبح دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با استناد به نتایج منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران اظهار کرد: در زمستان ۱۴۰۴، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر استان ۴۱.۴ درصد بوده که ۰.۷ درصد بالاتر از میانگین کشور است. این رقم نسبت به سال گذشته نیز ۰.۲ واحد درصد افزایش یافته و نشان می‌دهد جمعیت بیشتری به فعالیت‌های اقتصادی وارد شده‌اند.

وی افزود: نسبت اشتغال استان هم به ۳۸.۴ درصد رسیده است؛ رقمی که ۱.۸ درصد بالاتر از میانگین ملی است و در مقایسه با زمستان گذشته ۰.۳ واحد درصد رشد نشان می‌دهد. این رشد بیانگر تحرک مثبت در بازار کار، به‌ویژه در بخش‌های تولیدی، صنعتی و خدماتی است.

معاون آمار، نقشه و اطلاعات مکانی سازمان در ادامه به کاهش نرخ بیکاری استان اشاره کرد و گفت: نرخ بیکاری آذربایجان شرقی در زمستان گذشته، ۷.۱ درصد برآورد شده است. این عدد ۰.۵ درصد کمتر از میانگین کشور و ۰.۴ واحد درصد پایین‌تر از زمستان گذشته است که نشان‌دهنده روند باثبات کاهش بیکاری در استان می‌باشد.

ذوقی با تأکید بر پیوستگی سیاست‌های توسعه اشتغال افزود: اشتغال پایدار نتیجه‌ی تلاش‌ مشترک بخش‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاران و سیاست‌های هدفمند توسعه‌ای است.

وی خاطرنشان کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان با بهره‌گیری از تحلیل داده‌های آماری به‌صورت مستمر، وضعیت اشتغال را رصد و زمینه برنامه‌ریزی مبتنی بر واقعیت‌های عددی را فراهم می‌کند تا زمینه رشد اقتصادی پایدار در استان تقویت شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید