به گزارش ایلنا، سید کمال علوی در نشست با فرمانداران، معاونان ، بخشداران و مجموعه فرمانداری های شهرستان های سپیدان و بیضا با اشاره به اقتدار دولت در مدیریت بحران و مقابله با فشارهای همه‌ جانبه پس از اعمال تحریم‌ها و فعال شدن‌ مکانیسم ماشه، در صنعت بیمه، کشتیرانی و فروش نفت مبادلات بانکی و....افزود: دولت فدای ملت هست و با تمام توان، اجازه نداد مردم در زمینه کالاهای اساسی و سوخت احساس کمبود کنند.

دبیر ستاد انتخابات استان در بخش دیگری از سخنان خود به جزئیات برگزاری انتخابات پیش رو پرداخت و خاطرنشان کرد: مقرر بود انتخابات به صورت تمام الکترونیک برگزار شود اما ۱۱ کلانشهر کشور از جمله شیراز برای این امر نهایی شدند و تلاش کردیم یک شهر دیگر با جمعیت بالا را نیز اضافه کنیم.

علوی با تقدیر از همت فرمانداران و بخشداران در ثبت‌نام داوطلبان دوره هفتم در تمامی شهرها و روستاها و تیره‌های عشایری به جز یک تیره در سطح استان گفت: انتخابات در عمده نقاط کشور به صورت تکی و با قانون جدید برگزار می‌شود، اما در تهران برای اولین بار تجربه انتخابات تناسبی بر پایه نقش‌آفرینی احزاب را خواهیم داشت که ، در دوره‌های بعد در شهرهای بالای ۵۰۰ نفر نیز اجرا خواهد شد.

علوی با اشاره به تغییر زمان برگزاری انتخابات شوراها و آمادگی کامل ستاد انتخابات استان بر اساس جدول زمان بندی اظهار داشت: با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و برای رعایت حقوق افراد، اجازه داده شد تا داوطلبان صلاحیت‌شان در هیئت‌های نظارت استان رد شده است، برای احقاق حق اعتراض خود را در هیات مرکزی نظارت دنبال کنند که این تایید صلاحیت‌ها در مراجع استعلامی و هیئت‌های نظارت، هم‌افزایی و علاقه به نظام را بیشتر می‌کند.

وی همچنین تعویق ۶۰ روزه فرایند انتخابات پس از پایان جنگ را فرصتی برای آموزش منسجم‌تر عوامل برگزاری انتخابات دانست و گفت: ما مسؤول سبد رأی کسی یا جریانی نیستیم.

مدیرکل سیاسی استانداری فارس با اشاره به فرآیند مذاکرات تحت نظر رهبری و سران قوا تاکید کرد: باید به تصمیمات دلسوزان نظام در مذاکرات گردن نهاد و از افتراق و حاشیه‌سازی پرهیز کرد، چرا که اثر اختلاف از بمب‌های سنگر‌شکن بیشتر است. دشمن در شرایط آتش‌بس با پیام‌های خود به دنبال از بین بردن انسجام ملی است و وظیفه ما در این مقطع تاریخی، حفظ وحدت و یکپارچگی پیرامون محور ایران عزیز اسلامی است.

علوی با اشاره به نقش مهم و موثر رسانه‌ها در اطلاع رسانی و آگاهی جامعه تاکید کرد: انتظار است از امروز تا روز انتخابات از ظرفیت‌های رسانه ای، فضای مجازی و کانال های اطلاع رسانی، تشکل‌های سازمان‌های مردم نهاد استفاده کرد و شهرها و روستاهای ما رنگ و بوی انتخاباتی به خود بگیرند.

وی از تلاش‌های علیزاده و بانشی فرمانداران سپیدان و بیضا ، بخشداران، معاونان و هیئت‌های اجرایی و نظارت قدردانی کرد.

