بسیج نیروهای مهارتدیده آذربایجان شرقی برای بازسازی مناطق آسیبدیده جنگ
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای آذربایجان شرقی اعلام کرد: ظرفیت مهارتآموزان، مربیان و متخصصان فنی استان برای مشارکت در بازسازی و آبادانی مناطق آسیبدیده از جنگ ۴۰ روزه به کار گرفته میشود.
به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، فرهاد نظری امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به نیاز کشور به بازسازی واحدهای مسکونی، احیای صنایع آسیبدیده و ترمیم زیرساختها، بهرهگیری از نیروهای ماهر میتواند روند بازسازی را تسریع کرده و هزینهها را کاهش دهد.
وی با اشاره به اینکه آموزشهای مهارتی همواره پشتوانه توسعه و تولید ملی بوده است، اظهار کرد: پویش «امداد ایران ماهر» با هدف ساماندهی نیروهای متخصص در رشتههای فنی، عمرانی، تأسیسات، برق، مکانیک و سایر حوزههای مورد نیاز طراحی شده و شرایط حضور داوطلبانه و هدفمند نیروهای ماهر را در عرصه خدمترسانی فراهم میکند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای آذربایجان شرقی همچنین درباره پویش «سفیران انرژی» توضیح داد: این برنامه با تمرکز بر بازسازی اصولی تأسیسات، ارتقای استانداردهای فنی ساختمانها و کاهش اتلاف انرژی اجرا میشود تا علاوه بر بهسازی مناطق آسیبدیده، بهرهوری انرژی در واحدهای مسکونی و صنعتی نیز افزایش یابد.
نظری افزود: داوطلبان ماهر فاقد گواهینامه نیز میتوانند با ثبتنام در این طرح، در آزمونها شرکت کرده و گواهینامه بینالمللی مهارت دریافت کنند. به گفته وی، اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان با استفاده از ظرفیت مراکز آموزشی، مربیان باتجربه و کارآموزان آمادگی کامل برای مشارکت در فرآیند بازسازی را دارد.
وی درباره نحوه ثبتنام نیز گفت: علاقهمندان میتوانند از طریق سایت emdad.irantvto.ir نامنویسی کنند یا به صورت حضوری به مرکز شماره ۱۵ لاله تبریز در خیابان لاله، پشت اداره ثبت احوال مراجعه کنند.
نظری در پایان تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان نیازمند همافزایی، مسئولیتپذیری اجتماعی و بهرهگیری از سرمایه انسانی متخصص هستیم و مهارتآموختگان میتوانند بهعنوان نیروهای مؤثر در مسیر ساخت آیندهای پایدار نقشآفرینی کنند.