رییس اتاق بازرگانی اهواز:

بانک‌ها شریک راهبردی تولید در بازسازی اقتصادی خوزستان شوند

بانک‌ها شریک راهبردی تولید در بازسازی اقتصادی خوزستان شوند
رییس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به چالش‌های نقدینگی و اشتغال واحدهای تولیدی خوزستان پس از جنگ، خواستار تغییر رویکرد بانک‌ها از حامی صرف به شریک راهبردی در احیای تولید و تقویت اقتصاد استان از طریق تامین سریع، شفاف و هدفمند منابع مالی شد.

به گزارش ایلنا از خوزستان، شهلا عموری امروز دوشنبه در نشست کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان که با هدف بررسی تعهدات سازمان تامین اجتماعی و صیانت از پایداری تولید برگزار شد اظهار کرد: دوران پساجنگ نیازمند تغییر رویکرد از حمایت عام به همکاری هدفمند و برنامه‌مند با بخش تولید است و بانک‌ها باید در این مسیر، نقش ابزار اجرایی و پویایی برای احیای واحدهای آسیب‌دیده و تقویت اشتغال پایدار را بر عهده بگیرند.

وی افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی استان خوزستان، علاوه بر خسارت‌های مادی جنگ، با کاهش نقدینگی و تزلزل اشتغال همراه شده‌اند و برای جلوگیری از تشدید فشار بر بازار کار، نیاز به تامین سریع و شفاف منابع مالی و تسهیلات همراه با سازوکار کاهش ریسک است.

به گفته عموری، سیستم بانکی باید با درک شرایط خاص دوران بازسازی، سرعت پرداخت وام‌ها و تسهیلات را افزایش دهد و از الگوی کلی و غیرشفاف خارج شود تا منابع به‌صورت هدفمند به واحدهای تولیدی و صنعتی عضوی از زنجیره ارزش استان وارد شود.

عموری با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی اهواز آماده همکاری مستقیم با بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای اجرای تسهیلات و پیامدهای منفی آن‌هاست، ابراز کرد: این اتاق تا جایی که می‌تواند، از ظرفیت کارشناسی خود برای شناسایی واحدهای تولیدی و ارائه مدل‌های بازپرداخت و تخصیص منابع استفاده خواهد کرد تا بانک‌ها با اطمینان خاطر وارد بازسازی اقتصادی شوند.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان بر ضرورت تقویت اعتماد بین بانک‌ها و تولیدکنندگان تاکید و اضافه کرد: بازسازی اقتصادی خوزستان، نیازی نیست صرفاً مالی و تسهیلاتی باشد؛ بلکه باید همراه با هماهنگی و برنامه‌ریزی علمی باشد تا از تکرار اشتباهات گذشته و ایجاد مطالبات معوق جلوگیری شود.

وی از دستگاه‌های حاکم و بانکداری خواست با افزایش اختیارات و انعطاف‌پذیری در سازوکارها، فضایی را فراهم کنند که در آن بانک‌ها به‌عنوان میانجی پویای اقتصاد، هم‌زمان امنیت پولی و هم محرک رشد تولید را رقم بزنند.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
