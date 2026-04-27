تولیت آستان حضرت سید علاءالدین حسین(ع) :
مذاکره به معنای رایج آن موضوعیت ندارد/ تأکید بر نقشآفرینی جدیتر اصحاب رسانه در جنگ ترکیبی
تولیت آستان حضرت سید علاءالدین حسین(ع) با بیان اینکه دشمنان از رسانه برای تحریف واقعیتها استفاده میکنند، گفت: امروز اگر رسانهای قدرتمند و هوشمندانه عمل کند، میتواند بسیاری از واقعیتها را آشکار و افکار عمومی جهان را تحت تأثیر قرار دهد.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام سید محیالدین طاهری امروز ۷ اردیبهشت در نشست خبری با تبریک دهه کرامت و این ایام را فرصتی ارزشمند برای تبیین معارف اهلبیت(ع) و تقویت هویت دینی جامعه اسلامی دانست و افزود: در بسیاری از حوادث و جنایات جهانی، این رسانهها هستند که حقیقت را منتقل کردهاند و نقش تعیینکننده در شکلدهی افکار عمومی دارند.
وی با اشاره به برخی محدودیتها در حوزه رسانهای استان فارس اظهار داشت: رسانهها در استان با مشکلاتی از جمله محدودیت دسترسی به اطلاعات و عدم همکاری کافی برخی دستگاهها مواجه هستند.
حجتالاسلام طاهری تأکید کرد: در شرایط بحران و جنگ ترکیبی، رسانه باید به عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت افکار عمومی مورد توجه قرار گیرد، اما متأسفانه در برخی مواقع این همکاری به شکل مطلوب صورت نمیگیرد.
دبیر جامعه روحانیت شیراز با انتقاد از وضعیت رسانهای کشور اظهار داشت: با وجود نیروهای جوان و نخبه در حوزههای مختلف از جمله موشکی، نانو و انرژی هستهای، در عرصه رسانه هنوز ضعفهایی وجود دارد.
وی افزود: همانطور که جوانان در عرصههای علمی و دفاعی کشور را به قدرت رساندند، امروز نیز رسانه باید با همان روحیه جهادی وارد میدان شود.
به گفته او، در گذشته در اوایل جنگ، نیروهای باتجربه در رسانه حضور داشتند اما امروز این عرصه بیشتر در اختیار جوانان است و باید از این ظرفیت بهدرستی استفاده شود.
دبیر جامعه روحانیت شیراز با اشاره به تحولات جهانی و نقش رسانهها تصریح کرد: امروز دنیا در عرصه رسانه تعریف میشود و رسانهها ابزار اصلی قدرت در جهان هستند.
حجت الاسلام طاهری ادامه داد: اصحاب رسانه بارها اعلام کردهاند که برای انجام رسالت خود نیازمند حمایت، امکانات و دسترسی مناسب به اطلاعات هستند، اما در برخی موارد حتی برای انجام یک گزارش میدانی با محدودیتهای جدی مواجه میشوند.
وی افزود: انتظار میرود مسئولان استان، بهویژه در شورای تأمین و دستگاههای اجرایی، نگاه جدیتری به نقش رسانه داشته باشند و زمینه فعالیت مؤثرتر آنان را فراهم کنند.
دبیر جامعه روحانیت مبارز شیراز با قدردانی از تلاش فعالان رسانهای گفت: خبرنگاران و اصحاب رسانه در شرایط سخت و بدون چشم داشت مادی در حال انجام وظیفه هستند و باید از این تلاشها حمایت جدی صورت گیرد.
طاهری تأکید کرد: اگر رسانهها بهدرستی تقویت شوند، میتوانند در کنار سایر ظرفیتهای کشور، نقش مهمی در ارتقای جایگاه ایران اسلامی در عرصه جهانی ایفا کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و با اشاره به شرایط سال جاری، خاطرنشان کرد: امسال جامعه با حوادث تلخی مواجه شد و در ۹ اسفند و ۱۰ ماه رمضان دو اتفاق بزرگ رخ داد که دلها را جریحهدار کرد؛ شهادت «قائد شهید و افتخار جهان اسلام حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای» و همچنین شهادت تعدادی از کودکان بیگناه دانشآموز. ضمن تسلیت این حوادث، یاد شهدا و مظلومان را گرامی می داریم.
دبیر جامعه روحانیت شیراز با تأکید بر استمرار مسیر انقلاب اسلامی افزود: هرچند دشمنان تصور میکنند با این اقدامات میتوانند مسیر ملت ایران را متوقف کنند، اما تجربه نشان داده خون شهدا موجب تقویت جبهه مقاومت و گسترش اقتدار جمهوری اسلامی شده است.
مواضع صریح درباره مذاکره و سیاست خارجی
دبیر جامعه روحانیت شیراز، در سخنان خود با اشاره به موضوع شفافیت اطلاعاتی اظهار داشت: اینکه بهدلیل برخی مسائل امنیتی، بعضی نکات مطرح نشود، موضوعی است که کسی با آن مخالفت ندارد، اما باید توجه داشت که در عین رعایت ملاحظات امنیتی، نباید اجازه داد دیگران به اطلاعات ما دسترسی پیدا کنند.
وی افزود: اگر شفافیت در داخل کشور بهدرستی انجام نشود، این خلأ باعث میشود روایتها از مسیر صحیح خارج شود و حتی مسئولان کشور نیز در جریان کامل واقعیتها قرار نگیرند.
طاهری با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی صحیح تصریح کرد: اگر خودمان روایت دقیق و شفاف ارائه نکنیم، دیگران آن را به شکل دیگری بازتاب خواهند داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مذاکره گفت: ما اساساً تحت عنوان مذاکره به معنای رایج آن نگاه نمیکنیم.
دبیر جامعه روحانیت شیراز ادامه داد: در موضوعاتی مانند غنیسازی، این حق کشور است و ما آن را حق مسلم خود میدانیم و اساساً وارد کردن یا خارج کردن آن معنا ندارد که دوباره بخواهیم بر سر آن مذاکره کنیم.
وی همچنین در خصوص سیاست خارجی و تعامل با کشورها اظهار داشت: ارتباط با دنیا باید بهویژه با کشورهای همسایه بهصورت منطقی و فعال برقرار باشد و در این مسیر، وزرای خارجه و مسئولان مربوطه نیز نقش مهمی ایفا میکنند.
حجت الاسلام طاهری با تأکید بر لزوم هماهنگی در تصمیمگیریهای کلان افزود: در موضوعات راهبردی کشور، تصمیمات در چارچوبهای مشخص اتخاذ میشود و باید در اجرای آنها نیز انسجام وجود داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: ضرورت دارد در حوزه سیاست داخلی و خارجی، ضمن رعایت اصول و چارچوبها، از ایجاد تشتت جلوگیری شود و مسیر واحد و منسجم دنبال شود.