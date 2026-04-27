ترخیص کالا از بنادر مازندران بدون مشکل در حال انجام است

به گزارش ایلنا، عباس پوریانی در نشست شورای قضایی استان، با اشاره به حملات ددمنشانه دشمن آمریکایی - صهیونی به خاک ایران اسلامی و به شهادت رساندن جمعی از فرماندهان و مردم بی گناه، اظهار کرد: ملت بزرگ ایران با تاسی به رهبر شهید انقلاب و پیروی از منویات حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای(مد ظله العالی)، دشمنان را در نیل به خیال خام و اهداف شوم خود ناکام ساختند و با حضور توام با بصیرت خود در خیابان ها و حمایت از نظام و انقلاب، حماسه آفریدند.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: پرونده های خاص مرتبط با حوادث اخیر و خائنین به ملت و وطن که ضمن همراهی با کشورهای متخاصم، موجب تخریب اموال مردم شدند، با سرعت و جدیت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

پوریانی در ادامه با تبریک دهه کرامت، از اقدامات سازمان قضایی نیروهای مسلح استان و خدمات این سازمان طی ماه های اخیر تقدیر کرد و افزود: خدمات نیروهای مسلح کشور در دوران جنگ رمضان، در راستای تامین امنیت و آرامش مردم، شایسته قدردانی است.

رئیس کل دادگستری مازندران در بخش دوم سخنان خود با بیان اینکه مشکل خاصی در بحث ترخیص کالا از بنادر استان مازندران وجود ندارد، تاکید کرد: اقدامات لازم در این خصوص و همچنین موارد مرتبط با سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، طبق قانون در حال پیگیری و انجام است.

پوریانی تاکید کرد: پیگیری قانونی در خصوص مشکلات مرتبط با تخلفات اصناف، افزایش غیرمجاز قیمت ها، گرانفروشی و احتکار در دستور کار ویژه قرار داشته و در این راستا برای متخلفین پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: با متخلفین این حوزه با حضور میدانی دادستان های حوزه های قضایی استان، برخورد قانونی صورت گرفته و ضمن تشکیل پرونده، واحدهای صنفی متخلفی پلمب می شوند.

پوریانی خاطرنشان کرد: دادگستری مازندران در مسیر انجام وظایف و تکالیف در کنار دستگاه های اجرایی قرار دارد؛ ولی قطعاً با مدیرانی که با ترک فعل موجب تضییع حقوق مردم شوند، برخورد قانونی می شود.

