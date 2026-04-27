در مراسم کلنگزنی یک طرح عمرانی؛
استاندار خوزستان: شلمچه به «قرارگاه مدیریت واحد» نیاز دارد/ لزوم ساماندهی دروازه ورود به کشور
استاندار خوزستان با اشاره به حجم بالای تردد زائران و کمبودهای زیرساختی در شلمچه، بر ضرورت ایجاد یک قرارگاه با فرماندهی یکپارچه برای پوشش کامل خدماترسانی و مدیریت این گذرگاه بینالمللی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، محمدرضا موالیزاده امروز دوشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی یک پروژه عمرانی قرارگاه اربعین شلمچه، با اشاره به کمبود فضای مناسب در این منطقه و حجم بالای ترددها در طول سال، بهویژه در ایام اربعین، افزود: ضرورت ایجاد یک قرارگاه با مدیریت واحد که بتواند تمام امور مرتبط با تردد و خدماترسانی به زائران را پوشش دهد، کاملا احساس میشد.
وی اظهار کرد: چنین قرارگاهی میتواند با فرماندهی و مدیریت یکپارچه، اشراف کامل بر حوزه اربعین داشته باشد و بسیار موثر واقع شود.
موالیزاده با بیان اینکه شلمچه فقط ورودی یک شهر نیست بلکه دروازه ورود به کشور است، افزود: باید ورودی خرمشهر قهرمان را با معماری زیبا و شکیل طراحی کنیم، چراکه نگاه اول مسافران هنگام ورود به کشور بسیار مهم و اثرگذار است.
وی به ویژگیهای منحصربهفرد این منطقه اشاره کرد و گفت: شلمچه سرزمینی مقدس و جایی است که مردان بزرگ ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس از آن عروج کردند و شهدای والامقام در دفاع از میهن ایستادگی کردند.
استاندار خوزستان گفت: مقاومت ۳۵ روزه در خرمشهر قهرمان در برابر تهاجم دشمن بعثی، یک رکورد تاریخی است.
موالیزاده افزود: گذرگاه اربعین شلمچه مکان تردد زائران اباعبداللهالحسین (ع) و زائران اهلبیت است و قداست، معنویت و نورانیت این مکان را دوچندان کرده است.
استاندار خوزستان همچنین به ظرفیتهای منطقه در حوزه مبادلات بازرگانی، گردشگری سلامت و ارتباط با استانهای جنوبی عراق اشاره کرد و گفت: چندی پیش دشمن زبون، رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، شرایط نابسامانی در شلمچه ایجاد کردند اما به حول و قوه الهی در این جنگ شکست خوردند و به استیصال رسیدند.