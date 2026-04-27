استاندار خوزستان: شلمچه به «قرارگاه مدیریت واحد» نیاز دارد/ لزوم ساماندهی دروازه ورود به کشور

وی اظهار کرد: چنین قرارگاهی می‌تواند با فرماندهی و مدیریت یکپارچه، اشراف کامل بر حوزه اربعین داشته باشد و بسیار موثر واقع شود.

موالی‌زاده با بیان اینکه شلمچه فقط ورودی یک شهر نیست بلکه دروازه ورود به کشور است، افزود: باید ورودی خرمشهر قهرمان را با معماری زیبا و شکیل طراحی کنیم، چراکه نگاه اول مسافران هنگام ورود به کشور بسیار مهم و اثرگذار است.

وی به ویژگی‌های منحصربه‌فرد این منطقه اشاره کرد و گفت: شلمچه سرزمینی مقدس و جایی است که مردان بزرگ ایران اسلامی در هشت سال دفاع مقدس از آن عروج کردند و شهدای والامقام در دفاع از میهن ایستادگی کردند.

استاندار خوزستان گفت: مقاومت ۳۵ روزه در خرمشهر قهرمان در برابر تهاجم دشمن بعثی، یک رکورد تاریخی است.

موالی‌زاده افزود: گذرگاه اربعین شلمچه مکان تردد زائران اباعبدالله‌الحسین (ع) و زائران اهل‌بیت است و قداست، معنویت و نورانیت این مکان را دوچندان کرده است.

استاندار خوزستان همچنین به ظرفیت‌های منطقه در حوزه مبادلات بازرگانی، گردشگری سلامت و ارتباط با استان‌های جنوبی عراق اشاره کرد و گفت: چندی پیش دشمن زبون، رژیم غاصب صهیونیستی و آمریکای جنایتکار، شرایط نابسامانی در شلمچه ایجاد کردند اما به حول و قوه الهی در این جنگ شکست خوردند و به استیصال رسیدند.