انسداد ۱۴۳۸ چاه غیرمجاز در استان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست کارگروه سازگاری با کم آبی استان در استانداری، با تقدیر از عملکرد مجموعه آب منطقه ای عنوان کرد: کرمانشاه در سال ۱۴۰۴ یکی از استان های پیشتاز در زمینه مسدودکردن چاه های غیرمجاز بوده است که این موفقیت حاصل یک تلاش جمعی و هماهنگ دستگاه ها و سازمان های مختلف استان است‌ که‌ جای تقدیر دارد.

وی به حمایت مردم از روند انسداد چاه های غیرمجاز اشاره کرد و گفت: مردم به شکل‌های مختلف از برنامه انسداد چاه‌های غیرمجاز حمایت کردند و با توجه به این حمایت‌ها، برنامه انسداد چاه‌های غیرمجاز در سال جاری با شتاب و اقتدار بیشتری دنبال می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه ادامه داد: انسداد این تعداد از چاه غیرمجاز موجب جلوگیری از هدر رفت نزدیک به ۵۰ میلیون متر مکعب آب‌ زیرزمینی شده است. همچنین ۱۱ میلیون مترمکعب دیگر نیز از طریق اصلاح پروانه ها و کنترل برداشت‌ها حفظ شده است که‌ در مجموع یک عملکرد بسیار مناسب محسوب می شود.

وی همچنین از عملکرد آبفای استان تقدیر کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴ استان کرمانشاه با چالش های جدی در حوزه تامین آب آشامیدنی روبرو بود که با تلاش‌ها و برنامه‌ریزی‌های مناسب مجموعه آبفا در زمینه اصلاح خطوط و دیگر تدابیر صورت گرفته، روند تامین آب شرب در سطح استان و به ویژه در کلانشهر کرمانشاه به خوبی انجام گرفت.

نجفی انتقال پساب به صنایع آب بر شرق استان را یکی از پروژه‌های بسیار مهم استان توصیف کرد و گفت: سالیانه بیش از ۲۸ میلیون متر مکعب آب زیرزمینی از طریق چاه‌های فلمن برای تامین صنایع آب بر شرق استان برداشت می‌شود که حجمی معادل ظرفیت یک سد است و تداوم این روند خطرات بسیار جدی را برای فرونشست زمین در شرق استان و آسیب به صنایع در پی خواهد داشت.

وی طول این خط انتقال را ۳۴ کیلومتر عنوان کرد و افزود: پیگیری‌ها و رایزنی‌های بسیار خوبی برای دریافت مجوز اجرای بخشی از این پروژه در مجاورت یکی از خطوط انتقال صورت گرفته و در حال نهایی شدن است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه خاطرنشان کرد: این پروژه توسط بخش خصوصی تامین اعتبار می‌شود و در صورت دریافت مجوزها، خیلی سریع اجرایی می شود.

در ادامه این نشست سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه نیز با تقدیر از فعالیت‌های صورت گرفته در حوزه حفاظت از منابع آبی و تالاب‌ها و سراب های استان عنوان کرد: مردم از احیای تالاب ها و سراب ها خوشحال هستند و این حاصل اجرای مناسب برنامه های انسداد چاه‌های غیرمجاز و اجرای برنامه های احیای تالاب ها است.

«قباد شعبانی» تاکید کرد: جایگزینی پساب با آب زیرزمینی در صنایع کرمانشاه یک آینده نگری بسیار دلگرم کننده در حوزه حفاظت از منابع ارزشمند آب زیرزمینی است.

وی به ضرورت تعیین عادلانه نرخ آب بها در حوزه صنعت اشاره کرد و گفت: صنایع استان در دوران جنگ تحمیلی با تمام ظرفیت در خدمت تولید اقلام ضروری مردم بودند و شایسته هرگونه حمایت هستند.

شعبانی اظهار کرد: صنایع استان انتظار دارند نرخ آب بها در حوزه صنایع متناسب با استان های همجوار باشد و این واحدها مجبور به پرداخت هزینه بیشتری نباشند.

در این نشست مقرر شد یک کمیته با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط تشکیل و با بررسی دیگر استان‌ها، نرخ آب بهاء در حوزه صنعت تعیین شود.

