به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ حسین تقی‌خانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در اجرای طرح ارتقاء ایمنی تردد در جاده‌های استان، مأموران گشت پلیس راه مستقر در آزادراه "قزوین–کرج" حین کنترل خودروهای عبوری متوجه سرعت غیرمجاز یک دستگاه خودرو سواری بی‌ام‌و با سرعت ۱۸۵ کیلومتر بر ساعت شدند.

وی افزود: مأموران با توجه به اینکه سرعت غیرمجاز خودروی مذکور می‌توانست موجب بروز خطراتی برای سایر کاربران جاده شود، بلافاصله وارد عمل شده و نسبت به توقف خودروی فوق اقدام و دستور ایست صادر کردند.

رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: راننده خودرو بدون توجه به دستور ایست پلیس به مسیر خود ادامه داد که نهایتاً پس از طی مسافتی توسط واحدهای گشتی متوقف و ضمن اعمال قانون به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ تقی‌خانی با اشاره به خطرات سرعت‌های بحرانی تأکید کرد: حتی خودروهایی با بالاترین سطوح ایمنی نیز در چنین سرعتی قادر به محافظت از سرنشینان نیستند، افزون بر آن رانندگی با سرعت غیرمجاز ایمنی جاده و امنیت سایر کاربران ترافیک را به مخاطره می‌اندازد، ازاین‌رو با رانندگانی که مرتکب تخلفات حادثه‌ساز می‌شوند بدون اغماض برخورد خواهد شد.

رئیس پلیس راه استان در پایان هشدار داد: محورهای مواصلاتی استان جایی برای ارتکاب تخلفات حادثه‌ساز نیست، با استقرار تیم‌های محسوس و نامحسوس رفتار متخلفان به‌طور مستمر رصد شده و برخوردهای قانونی شدیدی در انتظار آنان است.

